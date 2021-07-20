Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de gençlerle bir araya geldi: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoğun bir şekilde bu altyapı, üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Kuzey Kıbrıs'ımızı imrenilir hale ve yatırım çeken bir ülke konumuna getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye yönelik resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa'daki Büyük Han'da gençlerle bir araya geldi.

KKTC ve Türkiye badminton milli sporcusu bir gencin, gelecek ay dünya şampiyonasına katılacağını ve Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, "Bu arada benim gibi birçok sporcu var, başka branşlar yapan ve ambargolar yüzünden turnuvalara katılamıyorlar." ifadeleri üzerine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, "Biz bu kardeşlerimizi bizim üzerimizden turnuvalara sokamaz mıyız, badmintonda? Çünkü başarılı neticeleri var." diye sordu.

Bu konuda bir takım çalışmalar yaptıklarını, badmintonda ciddi ilerlemeler olduğunu belirten Kasapoğlu ise "Bahsettiği arkadaşlarla da görüşelim, onlarla ilgili de yapabileceğimiz bir şey olursa..." dedi.

Erdoğan'ın, "Türkiye üzerinden bence müsabakalara katılsın. Nasıl olur?" ifadeleri üzerine genç sporcu, "Güzel olur" yanıtını verdi.

"Bu güzel bölge, bu güzelim deniz böyle atıl bir vaziyette kalmasın"

KKTC'li bir iş insanının Kapalı Maraş'ın umut vadeden bir geleceği olduğunu belirtmesi ve buradaki çalışmaların son durumuna ilişkin değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Erdoğan, "Bize yardımcı olun, kapalı, açık o bölgelerde bize danışmanlık yaparsanız isabetli olur. Çünkü çok hızla mesafe almamız lazım. Rahatsız olmaya başladılar. Aslında biz onları rahatsız edecek bir şey yapmıyoruz. Biz sadece haklının hakkını kendine verelim diyoruz ama bu güzel bölge, bu güzelim deniz böyle atıl bir vaziyette kalmasın." diye konuştu.

"Buralar Kuzey Kıbrıs'ın adeta hareket alanı haline gelmiş olacak"

Erdoğan, KKTC'de öğrenim gören hukuk fakültesi öğrencisinin, son dönemde Türkiye ile KKTC ilişkilerinin yüksek derecede ivme kazandığını belirterek, bu konuda değerlendirme yapmasını istemesi üzerine şöyle konuştu:

"Bu konuda şu anda Cumhurbaşkanımız ile aramızda tabii en ufak bir sıkıntı söz konusu değil ama bundan önce ne yazık ki Cumhurbaşkanının, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına olan yaklaşım tarzı veyahut ana vatan, yavru vatan meselesinde yaklaşım tarzı, sanki burayı böyle elinde, kucağında bulmuş gibi bir havada konuşuyor. Yani burada bütün bu mücadelenin verilmesi esnasında ana vatan burada nasıl kan döktü? Mehmetçik burada ne kadar kan döktü? Sanki bundan hiç haberi yokmuş gibi, böyle bir yaklaşım içerisindeydi. Bizleri bunlar çok çok üzdü. Fakat Kıbrıs Türkü, seçimlerde vermiş olduğu mücadele ile işi ehline verdi ve işi ehline vermek suretiyle de yeni bir süreç başladı. Dolayısıyla artık aramızda bizim yavru vatan, ana vatan ayrımı değil, tam manasıyla bir bütünleşme söz konusu."

Erdoğan, açılış törenlerini yaptıkları birçok tesis bulunduğuna işaret ederek, "Altyapı, üst yapı bütün bunlara yönelik açılışlar var. Bunların hiçbirisi bizi tabii tatmin etmiyor. Biz yoğun bir şekilde bu altyapı, üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Kuzey Kıbrıs'ımızı imrenilir hale inşallah getireceğiz ve yatırım çeken bir ülke konumuna getireceğiz. Bunun için de tabii burada bizim Kapalı Maraş'a, Açık Maraş'a bütün bunlara ihtiyacımız var. Bunları bütünleştireceğiz ve bir an önce buralar Kuzey Kıbrıs'ın adeta hareket alanı haline gelmiş olacak." diye konuştu.

Erdoğan, kendisine soruyu yönelten hukuk fakültesi öğrencisine, "Ama sizler de sen şimdi bir hukukçu olarak buranın hukukunu koruyacaksın." dedi.

Gençler, "Bir gece ansızın gelebilirim" adlı şarkıyı Erdoğan'a armağan etti

Programa katılan gençlerden biri, milli mücadele döneminde Rumların radyolarından Kıbrıs Türk halkının moralini bozmak için "Bekledim de gelmedin" şarkısının çalındığını hatırlatarak, "Bizler de kendi radyolarımızdan 'Bir gece ansızın gelebilirim' şarkısını çalarak, Rumlara Türkiye'nin bir gece ansızın ensesinde olacağı korkusunu yaşattık. Ana vatan Türkiye'ye inancımız tam olmuştur. Her zaman yardımlarınızla yanımızda bulunmuş oldunuz." dedi.

Programa katılan gençler, "Bir gece ansızın gelebilirim" adlı şarkıyı Erdoğan'a armağan etti.

Nida Su Yiğitler adlı 9 yaşındaki çocuk da annesiyle yazdığı ve Erdoğan'a ithaf edilen, "Biz bugün yeniden doğduk/ Dimdik ayaktayız, yoktur yıkılan/ Bugün bizim günümüz/ Günümüze hoş geldin Recep Tayyip Erdoğan/ Bir ölsek, bin diriliriz gördüğünüz gibi/ Değişmeyiz kimseye Lefkoşa, Mağusa, Girne, Lefke'yi/ Bizim adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/ Günümüze hoş geldin Recep Tayyip Erdoğan/ Karşılarken özgürlüğü yurdumun evlatları/ Parçalayacaktır gökyüzünü Türk yıldızları/ Bir değil, bin gece fedadır hepimizin kanı/ Günümüze hoş geldin Recep Tayyip Erdoğan/ Yeni nesillere anlatmaktır boynumuzun borcu/ Bilsinler ki çiçekli kaldırımlar kanlı yoldu/ Unutmadık, unutmayacağız, nasıl kazandık bu güzel yurdu/ Günümüze hoş geldin Recep Tayyip Erdoğan." şiirini okudu.

Programın sonunda gençler, "Bir şarkısın sen" şarkısını söyledi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

(Bitti)