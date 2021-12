GAZİANTEP - Yıldırım: "(Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

Yıldırım, Şehitkamil ilçesindeki Karacaören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu'nun açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Eğitimi okul öncesinden başlattıklarını belirten Yıldırım, "Okul öncesi eğitim diye bir kavram yoktu memlekette. Şimdi, 3,4,5 yaşta eğitimler veriyoruz. Ana okulları açtık. Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedef, okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara ulaşmaktır." dedi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi var. Bu hedef dünyanın 10 büyük ülkesi haline gelmek. Bazı alanlarda geldik. Mesela ulaşım ve altyapı. Biz göreve başladığımızda 39. sıradaydık dünya sıralamasında. Bugün geldiğimiz nokta 9. sıra. Bunu 20 yılda başardık. Sağlıkta yine 10 ülke arasında yerimizi aldık. Şehir hastanelerini yaparken bizi acımasızca eleştirenler bu koronavirüs sürecinde şehir hastanelerin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördü. Düşünün kendi insanının tedavisiyle yetinmeyip 156 ülkeye erişen ve onlara yardım elini uzatan bir ülke var ve bunun adı Türkiye'dir. Bu hepimizin gururu."

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın bütün ülkelerinin ciddi zarar gördüğünü, bu süreçte tedarik zincirinin bozulduğunu ve her ülkenin yeni sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon nedir bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Dolayısıyla şu çok önemli. Her şeyi yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur Allah göstermesin yaşadık, yönettik. 1 yıl içinde İzmir depreminde yıkılan konutları yaptık, Elazığ'da aynısını yaptık. Seller olur, felaketler olur, bunlarda imkanları seferber eder yaparsınız, yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu an dünyada bu koronavirüsten dolayı büyük bir belirsizlik hala devam ediyor. O yüzden belirsizliğin yönetimi imkansız hale gelmiştir. Yapmamız gereken anlık ve günlük tedbirlerle bu süreçten en az zararla çıkmaktır. Bu yüzden bir çok ülkede ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz bu mücadeleyi geçmiş yıllarda da verdik. 2009 yılında, 17-25 Aralık'ta verdik. 15 Temmuz alçak hain saldırısında en güzel şekilde verdik. Çünkü millet arkamızdaydı. Milletin gücüyle alçaklara hak ettiği dersi verdik. O yüzden önümüzde daha yapacak çok işimiz var."

"Kaliteli eğitim için çok şey yapıldı"

İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin eğitim sisteminin iyi olduğundan bahsederek, okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimde her zaman ileriyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin kızıl elması, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır. Bu hedefe ancak kaliteli ve fırsat eşitliğine sahip bir eğitimle ulaşılabilir. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip, nitelikli insan gücünden gelir. Eğitim iyiyse her şey iyidir. Türkiye'nin eğitimi iyidir. Türkiye, bölgesinde lider, dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür, eğer iyi eğitemezseniz sizin için yüktür. Türkiye, beşeri sermayesini güce dönüştürebilmiş ender ülkelerden biridir. Ancak yapılacak çok daha şey var. Bu yolda büyük mesafe alındı. Kaliteli ve fırsat eşitliğinde bir eğitim ile inşallah yarınımız daha aydınlık. Bugün herkes eğitimde kaliteyi konuşuyorsa bu eğitimde altyapının hemen hemen tamamlandığını gösteriyor. Altyapının almadığı yerde kalite konuşulmaz. Kaliteli eğitim için çok şey yapıldı. Yeni okullar ve derslikler yapıldı."

Türkiye'nin iyi öğretmen kadrosuna sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geçmişte ve şimdi, eğitim hakkında yapılan eleştirilere bakarak eğitim sistemi hakkında kuşku duymak birebir gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'nin eğitimi iyidir. Türkiye bu eğitimi öğretmenlerine, evlatlarına sahip çıkanlara ve evlatlarına borçludur. Biz gençlerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okulların açılışını gerçekleştirdi.