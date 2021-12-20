Üye Girişi
GAZİANTEP - Yıldırım: "(Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez" - Son Dakika

GAZİANTEP - Yıldırım: "(Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez"

20.12.2021 14:03

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

Yıldırım, Şehitkamil ilçesindeki Karacaören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Binali Yıldırım Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İlkokulu'nun açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Eğitimi okul öncesinden başlattıklarını belirten Yıldırım, "Okul öncesi eğitim diye bir kavram yoktu memlekette. Şimdi, 3,4,5 yaşta eğitimler veriyoruz. Ana okulları açtık. Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedef, okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara ulaşmaktır." dedi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi var. Bu hedef dünyanın 10 büyük ülkesi haline gelmek. Bazı alanlarda geldik. Mesela ulaşım ve altyapı. Biz göreve başladığımızda 39. sıradaydık dünya sıralamasında. Bugün geldiğimiz nokta 9. sıra. Bunu 20 yılda başardık. Sağlıkta yine 10 ülke arasında yerimizi aldık. Şehir hastanelerini yaparken bizi acımasızca eleştirenler bu koronavirüs sürecinde şehir hastanelerin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördü. Düşünün kendi insanının tedavisiyle yetinmeyip 156 ülkeye erişen ve onlara yardım elini uzatan bir ülke var ve bunun adı Türkiye'dir. Bu hepimizin gururu."

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın bütün ülkelerinin ciddi zarar gördüğünü, bu süreçte tedarik zincirinin bozulduğunu ve her ülkenin yeni sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon nedir bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Dolayısıyla şu çok önemli. Her şeyi yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur Allah göstermesin yaşadık, yönettik. 1 yıl içinde İzmir depreminde yıkılan konutları yaptık, Elazığ'da aynısını yaptık. Seller olur, felaketler olur, bunlarda imkanları seferber eder yaparsınız, yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu an dünyada bu koronavirüsten dolayı büyük bir belirsizlik hala devam ediyor. O yüzden belirsizliğin yönetimi imkansız hale gelmiştir. Yapmamız gereken anlık ve günlük tedbirlerle bu süreçten en az zararla çıkmaktır. Bu yüzden bir çok ülkede ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz bu mücadeleyi geçmiş yıllarda da verdik. 2009 yılında, 17-25 Aralık'ta verdik. 15 Temmuz alçak hain saldırısında en güzel şekilde verdik. Çünkü millet arkamızdaydı. Milletin gücüyle alçaklara hak ettiği dersi verdik. O yüzden önümüzde daha yapacak çok işimiz var."

"Kaliteli eğitim için çok şey yapıldı"

İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin eğitim sisteminin iyi olduğundan bahsederek, okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimde her zaman ileriyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin kızıl elması, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır. Bu hedefe ancak kaliteli ve fırsat eşitliğine sahip bir eğitimle ulaşılabilir. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip, nitelikli insan gücünden gelir. Eğitim iyiyse her şey iyidir. Türkiye'nin eğitimi iyidir. Türkiye, bölgesinde lider, dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür, eğer iyi eğitemezseniz sizin için yüktür. Türkiye, beşeri sermayesini güce dönüştürebilmiş ender ülkelerden biridir. Ancak yapılacak çok daha şey var. Bu yolda büyük mesafe alındı. Kaliteli ve fırsat eşitliğinde bir eğitim ile inşallah yarınımız daha aydınlık. Bugün herkes eğitimde kaliteyi konuşuyorsa bu eğitimde altyapının hemen hemen tamamlandığını gösteriyor. Altyapının almadığı yerde kalite konuşulmaz. Kaliteli eğitim için çok şey yapıldı. Yeni okullar ve derslikler yapıldı."

Türkiye'nin iyi öğretmen kadrosuna sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geçmişte ve şimdi, eğitim hakkında yapılan eleştirilere bakarak eğitim sistemi hakkında kuşku duymak birebir gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'nin eğitimi iyidir. Türkiye bu eğitimi öğretmenlerine, evlatlarına sahip çıkanlara ve evlatlarına borçludur. Biz gençlerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okulların açılışını gerçekleştirdi.

GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez
GAZİANTEP - Yıldırım: (Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez

Binali Yıldırım, Açılış Töreni, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yıldırım: '(Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:41 Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş
15:37 Bu görüntüler İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
15:32 Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak
15:19 ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
14:53 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası geldi
14:38 Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır
14:25 İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek
Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş         
15:42
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı         
14:12
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 15:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Yıldırım: "(Ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar) Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement