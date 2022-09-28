Son dakika haber! GÖÇMEN FACİASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki göçmen faciasında yaşamını yitiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında fotoğraflarıyla Yunanistan'a tepki gösterdiği 9 aylık Asem ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da aralarında olduğu 5'i çocuk, 1'i kadın, 6 kişinin cenazeleri, kentteki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

5'İ ÇOCUK, 6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen Abdulvahap ve Asem'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki gösterdiği olayda, organizatörlerin göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi. Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazeleri, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından alındı. Cenazeler, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. (DHA)