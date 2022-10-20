Son dakika haberi: Kaftancıoğlu Davasında Mahkeme Yargıtay'ın Bozma Kararına Uydu, Dosyayı Mütalaa İçin Savcıya Gönderdi

EDDA SÖNMEZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın bozma kararının ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yeniden hakim karşısına çıktı. Yargıtay'ın suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle verdiği bozma kararına uyan mahkeme, davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 2019'da sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onamıştı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu ile ilgili "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasını ise atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bozmuştu.

Bozma kararının ardından İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden yargılama başladı. Duruşma için adliye binasına C kapısından vatandaşlar tarafından kullanılan bölümden giren Kaftancıoğlu, x-ray cihazında sinyal vermemesi için kemerini de çıkardı.

"AYM'DEN DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Duruşmaya Canan Kaftancıoğlu ve avukatları Fikret İlkiz, Ergün Özer, Doğuşcan Aydın Aygün katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Kaftancıoğlu, "İlk günden itibaren Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) döneceğine inandığım, işlediğim iddia edilen suçlarla ilgili aynı şeyi söylüyorum. Bu suçların işlenmediğini gerekçeleriyle anlatmıştım. Bozma ilamına şu an itibariyle bir diyeceğim yoktur, ilk baştan itibaren savunmam aynıdır. Ben bu suçları işlemedim, AYM'de başvurumuz mevcut".

"SÜRE VERİLMESİNE GEREK YOK"

Kaftancıoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz, karara dair "Süre verilmesine bile gerek yok. Yargıtay'ın kararı çok açık" dedi.

Mahkemenin, Yargıtay'ın bozma kararına uyulması yönündeki görüşünün oluşmasının ardından yeniden söz verilen Kaftancıoğlu, "Bu aşamada bir talebim yoktur avukatlarım gerekli şeyleri söyleyecektir. Sizlerin zamanının boşa alınmış olmasından dolayı kişisel üzüntümü ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Dosyanın, esas hakkında mütalaa hazırlanması için savcılığa tebliğine karar veren mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2023 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

YARGITAY KISMEN ONADI, KISMEN BOZDU: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019'da sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliği ile 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Kaftancıoğlu'na "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onamıştı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasını ise atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bozmuştu.

4 SAAT CEZAEVİNDE KALDI: "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 31 Mayıs 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmuştu. Adliyedeki işlemlerinin ardından adı Marmara Ceza İnfaz Kurumu olarak değiştirilen Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü. Saat 13.00 sıralarında cezaevine giren Kaftancıoğlu, buradaki işlemlerinin ardından aynı gün 17.00 sıralarında serbest bırakılmıştı. Kaftancıoğlu 4 saat cezaevinde kalmıştı.