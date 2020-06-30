Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Zonguldak açıklarında - Son Dakika

Zonguldak'a gelen yardımcı " Korkut " gemisi ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'nin ihtiyaçlarının Filyos Limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul 'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu

9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz

Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu

Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu

Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı

Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu

Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz