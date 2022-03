Son dakika haberi! TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumu gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY ailesinin bir parçası olmaktan ve üye halkların desteğini daima hissetmekten mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün birçok sıkıntıdan geçip ambargolara maruz kalarak bugünlere geldiğine dikkati çeken Ataoğlu, "Bilinmelidir ki şartlar her ne olursa olsun her zaman Kıbrıs Türkü'nün bu topraklarda var olduğunu ve var olacağını haykırmaya devam edeceğiz. Kültürümüzü koruyarak tanıtabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman iş birliğine, elimizi taşın altına koymaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Türk halkları arasında bağların güçlendirilmesi, ortak kültürün dünyaya tanıtılması için çalışan TÜRKSOY'un yıllar önce atılan tohumunun yeşerdiğini ve bugünlere ulaştığını anlatan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKSOY, Türk dünyasının birleştiricisi konumuna gelmiştir. Bu faaliyetler, dil, tarih ve kültür birlikteliğinin yanı sıra iş birliği konusundaki ortak irade ve çabalar sayesinde yıllardır başarıyla amacına ulaşmaktadır. Ortak kültür çatısı olan TÜRKSOY'un hiçbir siyasi amaç gütmeden sadece halklarımız arasındaki kardeşliğin ve kültürel ortaklığın güçlendirilmesi için çalışması, teşkilatın değerini daha da artırmakta ve misyonunu daha da güçlendirmektedir, kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler arası diyaloğa bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, TÜRKSOY'un sağladığı ortamın kültürel gelişme ve zenginleşmeyi de beraberinde getirdiğini, bu çatı altında zenginlikleri paylaşarak çoğalttıklarını, hep beraber kazandıklarını sözlerine ekledi.

İş birliği vurgusu

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da Türk dünyasının daha sıkı bir iş birliği içinde olması gerektiğini belirterek, "Her bir Türk devleti, dış politikada öz medeniyetini muasır globalleşmenin menfi tesirlerinden korumak için birlikte mücadele etmeli." dedi.

Bu konuda gereken birleşmeyi sağlayacağına inandığı TÜRKSOY'un, Türk halklarının medeni değerlerinin gelecek nesillere ulaştırılması için çalıştığını dile getiren Kerimov, "TÜRKSOY, Türk dünyasının kardeşliği ve birliği için faaliyetlerini sürdürecektir. Türk dünyasının önemli kurumları var. Her biri önemli işler yapmaktadır." diye konuştu.

"Dilimiz, tarihimiz, geleceğimiz bir"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov ise Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış tarihi kent Bursa'nın, gücünü, tarihini, kültürünü her zaman gösterdiğini anlattı.

Camankulov, "Bu yıl bütün Türk dünyasının Bursa'yı görmesi lazım. Onun için biz artık Bursa'nın rehberiyiz. Bütün gördüklerimizi, duygularımızı, kendi ülkelerimizde anlatacağız. Yıl içinde Bursa'ya edebiyatçılarımızı, kültür insanlarımızı göndermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası kültürünün önemine değinen Camankulov, "Dilimiz, tarihimiz, geleceğimiz bir. Bu konuda TÜRKSOY'un değeri çok büyüktür. Dilimiz bir ama Orta Asya Türkçesi ile konuştuğumuzda bazı kelimeleri, cümleleri anlamayacağız. Onun için bu dilleri yakınlaştırmamız lazım. Bu konuda TÜRKSOY'un katkıları olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Camankulov, Türk tarihini tüm gençlere anlatmanın önemini vurgulayarak, Türk dünyasının zengin, renkli ve güzel kültürünü dünyaya göstermek gerektiğini kaydetti.

Toplantıya çevrim içi katılan Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şahmuradov da TÜRKSOY'un birlik ve beraberliğe yönelik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjidov, Gagavuz Yeri Kültür ve Turizm Baş İdaresi Başkanı Marina Semenova, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Meclisi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'in konuşmalarının ardından toplantının çalışma oturumuna geçildi.