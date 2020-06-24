Son dakika haberi! ULUSKON yurt dışında yapılanmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi! ULUSKON yurt dışında yapılanmaya devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) yurt dışında yapılanmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) yurt dışında yapılanmaya devam ediyor.

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Türkiye ve Dünya ekonomisi ile alakalı gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Türkiye ve dünya devletleri arasında çok önemli bir ticaret hattı kurduk. Amacımız, başka Türkiye ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine katkı sağlamaktır. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Ülkeler arasında köprüler kurmaya devam ediyoruz. Biz Birleşmiş Milletler'in ortağı olan bir kuruluşuz. Bu yüzden hedeflerimiz büyük. Yeni atamalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Gerçekleştirilen atamalar şöyle; "Amerika Birleşik Devletleri Nasır Jaafar, Azerbeycan Metin Akkuş, Birleşik Krallık Shetu Mıah, Bosna Hersek Jasın Ravasde, Burkina Faso Youssouf Ouedraogo, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Mourad Rabdı, Fas Krallığı Nouna Azzouha Chaqaf, Federal Almanya Cumhuriyeti Gülay Şenel, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Stephanıe Audrey Françoıse Renaut, Gambiya Cumhuriyeti Fatou Senghore Jallow, Gana Cumhuriyeti Ernest Kwarteng, Gana Cumhuriyeti Bawa Ransford, Hindistan Sanyogita Atrey, İran Mostafa Hashemi, İspanya Carles Llorens Vılla, İsveç Krallığı Prof. Dr. Antonia Neto, İsviçre Alper Sürücü, İsviçre Özlem Sürekli, Kamerun Cumhuriyeti Tchunkam Epse Dıffo Justıne, Kamerun Cumhuriyeti Zıta Marıe Isabelle Bıloa Tsılla, Kazakistan Cumhuriyeti Syzdykova Sholpan, Kenya Cumhuriyeti George Owıno Sunguh, Kırgızistan Talantbek Bekzhanov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mıchel Tshefu Longanga, Kuveyt Devleti Bader Alateeq Employee, Kuveyt Devleti Jamal Ahmod Alshehob, Kuzey Irak Sardar Raqebb Najm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ahmet Türkel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ertan Birinci, Liberya Cumhuriyeti Atty Isaac W. Jackson, Libya Khalıd Mohamd Alı Fallah, Mali Cumhuriyeti Aıcha Doucoure, Nijer Adbilkarim Ali Lansari, Nijerya Cumhuriyeti Seybou Saleye, Nijerya Federal Cumhuriyeti Muhammad Bala Usman, Özbekistan Aksar Kadırov, Azadakhan Mamatisakova, Umar Salmanov, Pakistan Mian Habib Ullah, Senegal Cumhuriyeti Ousmane Drame, Modou Dıop, Mame Wore Ndır, Elhadjı Alassane Dıouf, Solomon Adaları Hon Samuel Manetoali, Somali Cumhuriyeti Omar Mohamed Farah, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hiran Saysa, Sudan Cumhuriyeti Elsadik Abdallah Davud Adam, Şili Cumhuriyeti Carlos Cesar Prato Roman, Togo Cumhuriyeti Beguedou Epse Mawouna Bırızıwe, Lübnan Devleti Mohamad Ezzedıne Harırı, Uganda Cumhuriyeti Prof. Dr. Kawesa Ahmad Sengendo, Katar Devleti Kıfah Balaawı, Ürdün Haşimi Krallığı Hazem Qushou." - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ULUSKON yurt dışında yapılanmaya devam ediyor - Son Dakika

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