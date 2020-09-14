Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu, devam eden köprü inşaatıyla ilgili bilgiler aktardı. Karaismailoğlu; Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması bekleniyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. 318 metre yüksekliğindeki köprü ayağına çıkan Bakan Karaismailoğlu, devam eden köprü inşaatıyla ilgili bilgiler aktardı.
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçtiğimiz hafta geçici çalışma halatı montajı yapılmıştı.

Devam eden çalışmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki ilçesine gelerek 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Helikopterle şantiyeye inen Bakan Karaismailoğlu, buradan tekneye binerek 32 bloktan oluşan 318 metre yüksekliğindeki köprü ayağına gitti. Daha sonra asansörle en üst kısma çıkan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi

''DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ

Yapılan inceleme gezisinin ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesindeyiz. Sabahın erken saatlerinden beri buradayız. Türkiye'nin, özellikle dünyanın en önemli projelerinden bir tanesini yapmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Proje kapsamında 5 bin kişi çalışıyor. Bu sayının 600 civarındaki sayı mühendis çalışanlar. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi ve rakamlar sembol rakamlardır. Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklar, dünyanın en büyük çelik ayaklı köprüsü olacak. Yine iki çelik ayak arası uzunluk ise 2023 metre olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var" dedi.

"ASYA İLE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK"

Bakan Karaismailoğlu proje dahilinde Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Malkara- Çanakkale arası 101 kilometrede yine bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikaya düşecek. Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var. Yine Marmara Bölgesi'ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamış olacağız. 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, çalışıyor. İstanbul- İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte olduk. Onlara moral, motivasyon, güç kuvvet ve hem de ne aşamada olduğumuzu görmek için sabah erken saatlerden beri buradayız. Köprü arkamızda. Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden kedi yolları hizmete girecek. Peşinden ana halatların imalatları tamamlanacak. Onun peşinden de tabliyelerimizi yerleştirip inşallah 18 Mart 2022'de burayı faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi

"GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLACAK PROJELER"

Çanakkale Boğazı'nın çalışmalar kapsamında bazı zamanlarda trafiğe kapatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bunlar sadece saatlerle kısıtlı. İnşallah 18 Mart 2022'de dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız. Bu projeler çok önemli. Bu projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok örnek projeler olacak. İnşallah buraya sık sık geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi

318 METRE YÜKSEKLİKTE İNCELEME YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıkarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karaismailoğlu'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve mühendisler eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, 318 metre yüksekten 1915 Çanakkale Köprüsünü inceledi - Son Dakika Ekonomi

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