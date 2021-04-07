Son dakika haberleri | CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.04.2021 16:47
Son dakika haberleri | CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, açıklama yapan bazı emekli amiraller arasında CHP üyesi olanların bulunduğuna dair sözlerine, "104 tane FETÖ'cünün tamamının geçmişte AK Parti'ye oy attığını, tamamına yakınının üye olduğunu bileceksin;

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, açıklama yapan bazı emekli amiraller arasında CHP üyesi olanların bulunduğuna dair sözlerine, "104 tane FETÖ'cünün tamamının geçmişte AK Parti'ye oy attığını, tamamına yakınının üye olduğunu bileceksin; her birisi 14 yaşından 65 yaşına kadar şanla şerefle bahriyeye hizmet etmiş kişilerden 4'ü üye olmuş diye CHP'ye 'darbeci' diyeceksin. Kabul edilebilir, hazmedilebilir, üzerinde müzakere edilebilir bir iddia değildir; iftiradır, yalandır." yanıtını verdi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitimin devam ettiği okullarda öğretmenlerin aşıya erişemediğini söyledi.

Bugüne kadar 80 bin öğretmenin aşılandığını anımsatan Özel, 1 milyon 70 bin öğretmenin aşı beklediğini belirtti.

TÜİK'in, enflasyon verilerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üzmeyecek şekilde açıkladığını iddia eden Özel, anketlerde, vatandaşın, enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğuna inandığını ve sahada gıda enflasyonunun yüzde 50 artış gösterdiğini savundu.

Özel, "iktidarın, aç ve işsiz vatandaştan, sorunlarını düşünmek yerine darbeye karşı bir duruş göstermesini ve destek istediğini; dükkanını krize karşı ayakta tutamayanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını ayakta tutabilmesi için bir paranoyaya inanmasını beklediğini" öne sürerek, şunları kaydetti:

"CHP olarak net olarak söyleyelim; bütün darbeler, CHP'nin iktidara en yakın olduğu zamanda yapılmıştır; CHP güçlenirken, halktan yana bir iktidar umudu artmışken yapılmıştır. Bütün darbeler, CHP'nin zarar görmesi, iktidardan uzağa düşmesi sonucunu doğurmuştur. CHP, kimi darbelerde kapatılmış, genel başkanları tutuklanmış, yöneticileri işkencelerden geçmiş, üyeleri darbe süreçlerinin sonucunda hayatlarını kaybetmiş, idam edilmiştir. CHP, bütün darbelerin mağduruyken, bugünkü siyaset aklı tarafından bir darbe paranoyasında, bir bildiriyi darbe bildirisine çevirip 'Bunun içinde CHP vardır.' diye bir koca yalanla karşı karşıyayız."

Emekli 104 amiralin 4 Nisan'da, Deniz Şehitlerini Anma Günü'nde uzmanlık alanı olan Montrö Sözleşmesi ve "kurumlarında bir sarıklı amiralin bulunmasının nasıl bir tehdide yol açacağını" bildiren bir açıklama hazırladığını söyleyen Özel, bir internet sitesinin bu açıklamayı bir gün önceden yayımladığını ifade etti.

Özel, "Bildirinin içinde bulamadıkları darbe çağrısını, subliminal mesajlarla, birtakım benzeştirmelerle ifade etmeye çalıştılar. Döndüler dolaştılar, Süleyman Soylu ağzıyla, 'Bu bildiriyi yazanlar FETÖ'den ayrı değildir.' dediler. Burada söylenecek söz, el insaf. Biz, hiçbir darbenin yanında, yakınında olmadığımız gibi, hiçbir muhtıranın da yanında, yakınında olmadık." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllara ait fotoğraflarını gösteren Özel, "27 Nisan e-muhtırasını yapan Yaşar Büyükanıt ile sosyal mesafeyi bildiriden sonra ortadan kaldıran, yakınlaşan, sıkı fıkı olan, emekliliğinde altına zırhlı Mercedes çeken Recep Tayyip Erdoğan. Kimler kimlerle beraber, değil mi?" dedi.

"Soylu, aynı şeyi itiraf etmekte ve suç işlemektedir"

Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin emekli amirallerin açıklamasını kınadığı yönünde açıklama yaptığını söyleyerek, "TESUD, yazılı olarak Hulusi Akar'ı yalanladı. Milletimiz nasıl bir kötücül akılla, nasıl yalan makineleriyle, devleti suç örgütü gibi yönetenlerle muhatap olduğumuzu görsün diye iyi bir kanıttır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bazı emekli amirallerin açıklamasının ardından yaptıkları çalışmaları aktardığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı'dır ama 'suç işleri bakanı' gibi çalışmaktadır. Devletin kendisine emanet edilen yetkilerini, bir partinin lehine, bir partinin aleyhine kullanmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı o akşam kapalıdır, ancak Soylu, Yargıtay'ın elindeki gizli bilgilere eriştiğini söylemektedir. Oysa ki o saat itibarıyla bir savcılık soruşturması yoktur. Ancak devlet, devlet gibi değil de bir şahsın tek adam devleti olarak yönetildiğinden, devletin bütün anahtarları Erdoğan'ın belinde takılıdır. Hukuk, devlet nizamı yoktur. Geceleyin AK Parti'ye anahtar lazım, 'Yargıtay'ı açacağız.' Reis'in belinden anahtarı alıp Yargıtay'ı açıyorlar. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği mahrem olan bu bilgileri basına veriyorlar."

Özel, aynı durumun 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da da yaşandığını savunarak, "AK Parti, İstanbul'u kaybettiğinde, ruh sağlığı tedavisi gören bütün hastaların raporlarını alıp Yüksek Seçim Kuruluna vermişlerdi, 'Akıl hastaları oy kullandı, seçimi iptal edin.' diye. Şimdi de Soylu, aynı şeyi itiraf etmekte ve suç işlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"20-25 tanesi çıksa ne olur?"

CHP Grup Başkanvekili Özel, 104 emekli amiralin 4'ünün CHP üyesi olduğunun açıklandığını anımsatarak, "Çok şaşırdım. 20-25 tanesi çıksa ne olur? Türkiye'de 100 yıllık bir siyasi parti, Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet değerlerine bağlı ve Cumhuriyet ile sorunu olmayan bir parti ve Türkiye Cumhuriyetinde 15 yaşından 65 yaşına kadar görev yapmış, en iyi sicilleri almış, 15 Temmuz darbesine karışmamış, liyakatle belli bir görevi yürütmüş, 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün hışmına uğramış, görevdeyse de 15 Temmuz sonrası şanla şerefle görev yapmış kişilerden yüzde 3-4'ü CHP'ye üye olmuş." diye konuştu.

Özgür Özel, bazı suçluların üye oldukları partiye bakılarak partilerin suçlanamayacağını vurguladı. Özel, "FETÖ'nün sivil imamları, büyük abileri, hususileri, bakın bakalım bunlardan 104'üne, örneğin 2010-2011 itibarıyla kaç tanesi AK Parti üyesi? 104'te 90 çıkarsa utanırım. Hepsi AK Parti'nin üyesiydi, militanıydı, en tepe noktasındaydı. 104 tane FETÖ'cünün tamamının geçmişte AK Parti'ye oy attığını, tamamına yakınının üye olduğunu bileceksin; her birisi 14 yaşından 65 yaşına kadar şanla şerefle bahriyeye hizmet etmiş kişilerden 4'ü üye olmuş diye CHP'ye 'darbeci' diyeceksin. Kabul edilebilir, hazmedilebilir, üzerinde müzakere edilebilir bir iddia değildir; iftiradır, yalandır." görüşünü paylaştı.

Özel, AK Parti "Kork, sin." dedi diye korkup sinmeyeceklerini dile getirerek, "Montrö Anlaşması'nın, Türkiye için önemini ve tartışılmazlığını amiraller söylemeyecek, kimler söyleyecek? Sarıklı amiralin riskini, FETÖ'nün kumpasına uğramış amiraller söylemeyecek de kimler söyleyecek? Sen amiralin emeklisinden değil, sarıklısından korkacaksın. Darbeyi onlar yapıyor." dedi.

"Biraz vicdan, biraz insaf"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, emekli amirallerin açıklamasına ilişkin de Özel, "Maalesef kablosu saraydan gelen tek adamın promptırından okunan metinler, döndü dolaştı İsmet İnönü'ye ulaştı. Devlet Bahçeli, İnönü'yü 1960 darbesiyle ilişkilendiriyor. Bir müsait zamanında Alparslan Türkeş'in kendi biyografisini okumasını öneririz. İnsaf artık. Promptırda yazıldı diye MHP gibi bir partinin Genel Başkanı İsmet Paşa'ya da laf söyler mi? Biraz vicdan, biraz insaf." diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulunun, sağlık alanındaki tüm sivil toplum örgütleri ile sendikaların önerdiği isimlerle güçlendirilmesini ve kendi içinden seçeceği bir temsilci tarafından kararlarının kamuoyuna açıklanmasını isteyen Özel, "Bilim Kurulunu üzerlerindeki siyasi baskıyı reddetmeye" çağırdı.

"Yazar kasayı da haczetmiş olabilirsiniz"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar, Türkiye iflas etse, kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir... Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba?" dediğini hatırlatarak, "Varsayım, Türkiye iflas etse göbek atacakmışız. Gerçek, Türkiye'nin 1999-2000'deki krizinden hala göbek atarak bahseden bir anlayış. Atılan da daktilo değildi, yazar kasaydı." açıklamasında bulundu.

Esnafta yazar kasa atacak hal kalmadığını savunan Özel, "Yazar kasayı atacak esnafın dükkanı kapandı. Yazar kasayı da haczetmiş olabilirsiniz. İflasın eşiğinde olup atmaya niyetlenecek biri, FETÖ'cü olmamak için, çoluğundan çocuğundan hırsını almayasınız diye, yarattığınız korku imparatorluğu yüzünden onu atmamıştır. Ama çoluğuna çocuğuna kıyamayanlar kendi canlarına kıyıyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü, AK Parti, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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