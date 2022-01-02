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Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylemleri gerekçeli kararda

02.01.2022 11:00
Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylemleri gerekçeli kararda

Son dakika haber... Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın örgütsel eylemleri anlatıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın örgütsel eylemleri anlatıldı.

Mahmut Özden hakkında geçen yıl 17 Aralık'ta çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasıyla ilgili Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yazılan gerekçeli kararda, terör örgütü DEAŞ'ın yapısı, işleyişi, mali kaynakları, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı, örgüte eleman temin etme stratejisi ve eylemleri anlatıldı.

Kararda, Özden'in hakkındaki başka bir DEAŞ soruşturmasından cezaevinde tutuklu bulunduğu anımsatılarak, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Özden'in cep telefonlarında çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli yazışmalar ve görüntülerin bulunduğu kararda ifade edildi.

Kararda, sanığın HTS kayıtlarının incelemesinde haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılmış kişilerle yoğun şekilde görüştüğü, DEAŞ zanlılarına yaptığı konuşmalarla terör örgütüne aidiyetini bildirdiği kaydedildi.

Hakkında DEAŞ soruşturması yürütülen bir tanığın gerekçeli kararda ifadelerine yer verildi.

Tanık, Mahmut Özden ile 2017 yılında Adana'da tanıştığını belirterek, "Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal rejimini tanımazdı. Mahmut Özden, 'Yamaçlı Grubu'nun içerisindedir. Bu grup yaklaşık 50 kişiden oluşuyordu. Biz sohbet için Özden'in evinin altında toplanırdık." ifadesini kullandı.

???????- Eylem talimatları vermiş

Gerekçeli kararda, Mahmut Özden'in terör örgütü DEAŞ'ın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyetleri anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanık Mahmut Özden'in Suriye'de sözde üst düzey örgüt yöneticileriyle haberleşme halinde olduğu, 'Yamaçlı Grubu' içerisindeki kişilere eylem talimatı verdiği, bu grubun elebaşılığını yaptığı, DEAŞ'a katılmak isteyenlerin yasa dışı yollardan Suriye'ye geçişini ve örgüt saflarına katılımını organize ettiği, örgüte yönelik operasyonlarda yakalanmamaları için örgüt mensuplarını Konya'ya gönderdiği, DEAŞ'a eleman kazandırdığı, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı, oğlu Ahmet Özden'in Suriye'de örgüt saflarına katıldığı ve çıkan çatışmada öldüğü hususları dikkate alınarak, sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırmasına karar verilmiştir."

Daha önce de hapis cezasına çarptırılmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını ve 1 Eylül 2020'de tutuklandığını açıklamıştı. Özden'in, İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu belirlenmişti. Mahmut Özden hakkında İstanbul'da ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

Özden, Adana'da da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddiasıyla 17 sanıklı davada, geçen yıl 12 Mart'ta "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Türkiye, Adana, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika


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