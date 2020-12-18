Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti

18.12.2020 09:07
Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ERGENEKON davasında yargılanıp beraat eden Avukat Süleyman Esen Üsküdar'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

ERGENEKON davasında yargılanıp beraat eden Avukat Süleyman Esen Üsküdar'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay iki gün önce Üsküdar'da meydana geldi. Danıştay saldırganı avukat Alparslan Arslan Cumhuriyet Gazetesi'ne de bombalı saldırı düzenlemişti. Verdiği ifadede bana bombaları o verdi dediği Süleyman Esen de davada yakalanıp tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra avukatlık mesleğinden de atılmıştı. Saldırıya silah temin etmekle suçlanan ve 10 yıl hapis cezası alan 43 yaşındaki Süleyman Esen, tüm suçlamalardan beraat etmişti. 43 yaşındaki Süleyman Esen, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Esen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Esen'in sigara içmek için balkona çıktığı ve ardından aşağı düştüğü öğrenildi. Süleyman Esen'in cenazesi dün adli tıptan alınarak defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay sonrası yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binada oturan ve çevrede bulunan vatandaşların yere düşen Esen'in yanına koştuğu, baba Macit Esen'in de aşağıya indiği ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek Esen'i sedye ile ambulansa taşıdığı görülüyor. İsmini vermek istemeyen mahalle sakini, "Sesleri duydum, havaya baktığımda yere düşüyordu. Yan istinat duvarına çarptı. Omzunun sağ tarafına düştü. Zor bir andı, korktum bir an. Önce öne gittim geri geldim telefonu aradım ambulansı aramak için. Telefon üst katta olduğu için tekrar gittim düşen kişinin yanına. O anda zaten binadan çıkanlar, yardıma gelenler oldu. Ambulansı aradık. Adam şok geçiriyor gibiydi. Duyduğum kadarıyla Ergenekon davasında yargılanmış, sonradan beraat etmiş. Ama iyi bir insandı, hiçbir yanlışını da görmedik." dedi.


Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi, Süleyman Esen, Ergenekon, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti - Son Dakika


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