Son dakika haberleri... Finansal piyasalarda 2020 böyle geçti (3)

Birçok ülkede kurum ve kuruluşların normalleşme adımlarının hızlandığı yılın üçüncü çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması salgında ikinci dalga endişelerini beraberinde getirirken, yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ve Borsa İstanbul'da BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması tarihe geçti.

Normalleşme sürecinde bulunan birçok ülkede artan vaka sayıları üçüncü çeyrek boyunca yeniden kısıtlayıcı tedbirleri gündeme getirirken, bu durum pay piyasaları tarafında risk iştahını azaltan en önemli etmen oldu. Öte yandan aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haber akışı ise yatırımcı risk algısını destekleyen temel faktör olarak öne çıktı.

ABD, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin'den aşı çalışmalarına dair hızlanan haber akışının da pay piyasalarına yön verdiği 3. çeyrekte, Çin'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'nın Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yürürlüğe girmesinin ardından jeopolitik riskler yakından takip edildi.

Cephanesi azalan merkez bankalarının ise temmuz-eylül döneminde aksiyonlar açısından önceki iki çeyreğe kıyasla sakin kaldığı görüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed), üçüncü çeyrek boyunca para politikası ve teşviklerini korurken, bankanın para politikası için belirlediği yeni çerçeve kapsamında yüzde 2'lik enflasyon hedefinin ortalamada tutturulacağını açıklaması, düşük faiz politikasını uzun bir süre benimseneceği beklentilerini artırdı. Banka yetkilileri sık sık ekonominin toparlanması için daha fazla mali desteğe ihtiyaç bulunduğu çağrısında bulunurken, ABD'de 1 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketinin hazırlıkları başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 3. çeyrek boyunca faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı boyutunda değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde birçok kez ekonomik toparlanmayı desteklemek ve fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerektiğini vurguladı. Bu çağrı karşısında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, 750 milyar avroluk kurtarma programı konusunda anlaştı.

Bu dönemde, ülkelerin salgının etkilerinin en belirgin biçimde hissedildiği ikinci çeyrekte kaydettiği daralmanın boyutu da gün yüzüne çıktı. İkinci çeyrekte yıllık bazda ABD yüzde 31,7, Japonya yüzde 28,1 ve Avro Bölgesi ise yüzde 15 ve Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı. Çin ekonomisi ise toparlanma sinyali vererek yıllık yüzde 3,2 büyüdü.

Türkiye'de piyasalar

Türkiye'de özellikle temmuz ayında normalleşme kapsamında atılan adımların hızlandığı görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltirken, likidite yönetimi kapsamında birçok sıkılaştırma adımı attı. Bu kapsamda piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini önce yarıya, daha sonra sıfıra indiren banka, borç alabilme limitlerini de gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü. TCMB ayrıca, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda talimatlar hazırlarken, yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladı. Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranını yüzde 1'den yüzde 10'a çıkaran banka, Aktif Rasyosu (AR) değerini de düşürdü.

Sermaye Piyasası Kurulu ise (SPK) Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağını kaldırdı.

Borsa İstanbul cephesinde ise aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya yarayan devre kesici sistemi endeks bazında uygulanmaya başlanırken, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması projesi hayata geçirildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna ilişkin not değerlendirmeleri de yakından takip edildi. Türkiye'nin kredi notunu Standart & Poor's (S&P) "B+" olarak teyit ederken, Fitch Ratings "BB-" olan notun görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Moody's ise Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümünü ise "negatif" olarak belirledi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiği müjdesini verdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, üçüncü çeyrekte yüzde 1,7'lik düşüşle 1.145,24 puan olurken, dolar/TL ise üçüncü çeyreğe başladığı 6,85 seviyelerinden yükselişe geçerek eylül ayını 7,72'den tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, temmuz-eylül döneminde yüzde 0,50 ila 0,79 bandında hareket ederken, Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri yüzde 11,8'den yüzde 14,8'lere kadar yükseldi. Altının onsunun 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini gördüğü üçüncü çeyrekte gram altın da yüzde 19,3 değerlenerek 468,1 liradan kapandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde öne çıkan gelişmeler şöyle:

1 Temmuz:

Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar ve Ana Pazar kapsamında işlem gören şirket payları, yeni gruplarında işlem görmeye başladı.

SPK, Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi"nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağını kaldırdı.

3 Temmuz:

Enflasyon haziranda aylık yüzde 1,13 ve yıllık yüzde 12,62 arttı.

6 Temmuz:

ABD hükümeti, küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı kapsamında toplam 521,4 milyar dolarlık kredi onayladı.

Borsa İstanbul, Barclays Capital, Credit Suisse, Merrill Lynch, Goldman sachs, JP Morgan ile Wood and Company olmak üzere 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağını duyurdu.

8 Temmuz:

BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

9 Temmuz:

BDDK, bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limiti, 2 bin liraya çıkardı. Kurum ayrıca, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde 3 kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılmasının 2020 sonuna kadar uygulanmayabileceğini duyurdu.

10 Temmuz:

İşsizlik oranı nisanda 0,2 puan azalarak yüzde 12,8'e geriledi.

13 Temmuz:

Sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 19,9 azalırken, aylık yüzde 17,4 arttı.

S&P, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 4,7 daralacağı ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Ödemeler dengesi mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

15 Temmuz:

BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021'de biten mali yıla ilişkin daralma beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 4,5-5,7 aralığına yükseltti.

16 Temmuz:

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,2 büyüdü.

IMF, yayımladığı "G20 Gözlem Notu" raporunda, Kovid-19 salgınının yeni bir aşamaya girdiğini, küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.

ECB, faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı boyutunda değişikliğe gitmezken, Başkan Lagarde, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerektiği çağrısında bulundu.

17 Temmuz:

IMF, Kovid-19 salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağını öngördü.

Fed, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti.

18 Temmuz:

TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırdı.

20 Temmuz:

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve bugün görüşmeleri başlayan yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını bildirdi.

21 Temmuz:

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.

22 Temmuz:

IMF Yönetim Kurulu, finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artış yapılmasını onayladı.

ABD hükumeti, BioNTech'in Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi konusunda 1,95 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

23 Temmuz:

Merkez Bankası politika faizi yüzde 8,25'te sabit tuttu.

25 Temmuz:

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+" olarak teyit etti, notun görünümünü "durağan" olarak belirledi.

27 Temmuz:

Borsa İstanbul'da, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması projesi hayata geçti.

Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi.

28 Temmuz:

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

BDDK, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladı. Bu kapsamda uluslararası kalkınma bankaları, yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerin getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutuldu.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattı.

Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

29 Temmuz:

İhracat haziranda yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 yükselişle 16 milyar 308 milyon dolar oldu. Yılın ilk yarısında ise ihracat 75 milyar dolar, ithalat 98,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında (orta noktası yüzde 8,9), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,9 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 6,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

30 Temmuz:

ABD ekonomisi, öncü verilere göre ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 32,9 ile rekor seviyede daraldı.

3 Ağustos:

Enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,58 ve yıllık yüzde 11,76 arttı.

4 Ağustos:

IMF, ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz kalmaya devam ettiği, salgında ikinci dalganın gelişmekte olan ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

6 Ağustos:

BDDK, 28 Temmuz'da uluslararası kalkınma bankalarına tanınan TL'ye erişim sınırlamalarından muafiyeti yurt dışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletti.

TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin duyurusunda, "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır." denildi.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16'ya çıkarma kararı aldı.

BoE politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

7 Ağustos:

TCMB, likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara APİ çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

Altının onsu 2.075,11 dolarla yılın en yüksek seviyesini gördü.

10 Ağustos:

BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

İşsizlik oranı mayısta 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi.

Borsa İstanbul, halen pay bazında çalışan ve aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya yarayan devre kesici sistemini endeks bazında uygulamaya başladı.

11 Ağustos:

TCMB, likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara APİ çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını duyurdu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin, Kovid-19'un yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını bildirdi.

14 Ağustos:

Ödemeler dengesi haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Sanayi Üretim Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 15, çeyreklik bazda yüzde 12,1 daraldı.

17 Ağustos:

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemli repo ihalesine başladı.

Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri 14,83 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

18 Ağustos:

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiğini, ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın ticaretteki toparlanmaya yönelik yeni riskler oluşturduğunu bildirdi.

20 Ağustos:

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarını, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırdı. TCMB, reel kredi büyümesini sağlayan bankalar için de TL zorunlu karşılık oranlarını 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırdı.

21 Ağustos:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Fatih sondaj gemimiz, Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti." dedi.

TCMB, ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturdu.

22 Ağustos:

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

25 Ağustos:

IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildi.

26 Ağustos:

OECD bölgesinde, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde eksi 1,8 düzeyinde gerçekleşen daralma, ikinci çeyrekte yüzde eksi 9,8'e kadar indi. Bu oran Avro Bölgesi'nde yüzde 3,6'dan yüzde eksi 12,1'e, ABD'de yüzde eksi 1,3'ten eksi 9,5'e geriledi.

Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 14 günlük ters repo yoluyla 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar dolar) enjekte etti.

27 Ağustos:

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 31,7 küçüldü.

31 Ağustos:

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41,6 milyar liraya ulaştı.

İhracat temmuzda yıllık bazda yüzde 5,8 azalışla 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 düşüşle 17 milyar 709 milyon dolar oldu. Yılın 7 ayında ise ihracat 90 milyar dolar, ithalat 116,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dünya Bankası, Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ'ler için 500 milyon dolarlık kredinin onaylandığını duyurdu.

TCMB, Libya Merkez Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

3 Eylül:

Enflasyon ağustosta aylık yüzde 0,86 ve yıllık yüzde 11,77 arttı.

4 Eylül:

BDDK, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

8 Eylül:

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 ile 1980'den bu yana en sert daralmasını kaydetti.

10 Eylül:

İşsizlik oranı haziranda 0,4 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı boyutunda değişikliğe gitmedi.

11 Eylül:

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

BDDK, toplam kredisi 500 milyon lirayı aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.

12 Eylül:

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

14 Eylül:

Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4,4 ve aylık yüzde 8,4 arttı.

16 Eylül:

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

OECD, küresel küçülme tahminini 2020 için yüzde 6'dan yüzde 4,5'e düşürdü, 2021 için ise daha önce yüzde 5,2 olarak duyurduğu büyüme oranı öngörüsünü yüzde 5'e revize etti. Bu yıla ilişkin küçülme beklentisini Türkiye için yüzde 4,8'den yüzde 2,9'a, ABD için yüzde 7,3'ten yüzde 3,8'e, Avro Bölgesi için yüzde 9,1'den yüzde 7,9'a revize eden kuruluş, Çin için yüzde eksi 2,6 küçülme tahmini ise yüzde 1,8 büyümeye çevirdi.

17 Eylül:

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi.

BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ülke ekonomisinin toparlanmaya başladığı mesajını verdi.

ECB, Kovid-19'a karşı bankalara merkez bankası risklerini kaldıraç oranından çıkarma hakkı verdi.

BoE, politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutarken, 745 milyar sterlinlik tahvil alım programını da korudu.

18 Eylül:

Borsa İstanbul VİOP'ta, vade tarihi yatırımcılar tarafından belirlenebilen esnek USD/TRY vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başladı. Öte yandan, Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde akşam seansı uygulaması devreye alındı.

24 Eylül:

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

ECB, gelecek yıldan itibaren sürdürülebilirlik performansına dayalı tahvilleri teminat olarak kabul edeceğini bildirdi.

25 Eylül:

Borsa İstanbul, halka arzlarda talep toplama yöntemleri ve dağıtım aşamasına ilişkin kurallarda yeni düzenlemeler yaptı.

BDDK, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranını yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardı. Kurum, söz konusu oranı vadede TL satım yönündeki işlemlerde ise vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1'den yüzde 2'ye, vadesine 30 gün kalanlar için yüzde 2'den yüzde 5'e ve vadesine 1 yıl kalanlar için yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.

26 Eylül:

Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

28 Eylül:

BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürdü.

29 Eylül:

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu. Programda, enflasyon hedefleri ise 2020, 2021, 2022 ve 2023 için sırasıyla yüzde 10,5, yüzde 8, yüzde 6 ve yüzde 4,9 olarak yer aldı.

30 Eylül:

İhracat ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 azalışla 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artışla 18 milyar 742 milyon dolar oldu. Yılın 8 ayında ise ihracat 102,3 milyar dolar, ithalat 135,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı kararıyla kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü. Öte yandan TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında ise oran sıfırlandı.

(Sürecek)