Son dakika haberleri | G20'nin mal ticareti 3. çeyrekte toparlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | G20'nin mal ticareti 3. çeyrekte toparlandı

26.11.2020 15:07
Son dakika haberleri | G20'nin mal ticareti 3. çeyrekte toparlandı, System.String[]

Son dakika habere göre G20 ülkelerinin mal ticareti, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük daralmasını yaşamasının ardından, yılın üçüncü çeyreğinde keskin şekilde toparlandıG20 ülkelerinde, bu...

G20 ülkelerinin mal ticareti, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük daralmasını yaşamasının ardından, yılın üçüncü çeyreğinde keskin şekilde toparlandı

G20 ülkelerinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde ihracat yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 21,6, ithalat ise yüzde 18,1 arttı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) G20 ülkelerinin yılın üçüncü çeyreğine yönelik mevsim etkilerinden arındırılmış ve cari dolar kuruyla ifade edilen toplam mal ticareti rakamlarını yayınladı.

Buna göre, G20 ülkelerinin ihracatı yılın üçüncü çeyreğinde 2020'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 21,6 artarak 3 trilyon 462 milyar dolara yükseldi

G20 ülkelerinde ithalat ise yüzde 18,1 artarak 3 trilyon 424 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre, Japonya'nın üçüncü çeyrekte ihracatı yüzde 11,6 artarken, ithalatı yüzde 5,1 düşüş gösterdi. Çin'in ihracatı yüzde 9,6 ve ithalatı yüzde 13,7 genişledi. Güney Kore'nin ihracatı yüzde 20,7 ve ithalatı yüzde 6,4 arttı.

G20 ülkeleri içinde Fransa, Hindistan, İtalya ve İngiltere'nin ihracatında sırasıyla yüzde 35,9, yüzde 44,6, yüzde 40,8 ve yüzde 23,8 artış kaydedildi.

OECD'ye göre, söz konusu dönemde Almanya'nın ihracatı yüzde 28,2 ve ithalatı yüzde 17,8 artış gösterdi.

Avustralya'nın ihracatı yüzde 1,5, enerji tedarikçisi Rusya ve Suudi Arabistan'ın ihracatları ise sırasıyla yüzde 10,6 ve yüzde 43,7 yükseldi.

Kanada ve ABD'nin ihracatları sırasıyla yüzde 31,1 ve 23,6 artış gösterirken, Meksika ve Brezilya'nın ihracatının sırasıyla yüzde 50,2 ve 1,6 artış göstermesi dikkati çekti.

Türkiye'nin 2020 yılı ikinci çeyreğinde 42,7 milyar dolar olan ithalatı, 57,7 milyar dolara çıkarken 32,7 milyar dolar olan ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 33,6 artışla, 43,7 milyar dolara yükseldi.

Kovid-19 ikinci dalga kısıtlamaları uluslararası ticareti baskılıyor

OECD raporunda, uluslararası ticaretin, 2019'un 4. çeyreğinde salgın öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 5 ve 2018'in 3. çeyreğinde görülen en son yüksek seviyenin yaklaşık yüzde 10 altında kalmaya devam ettiği belirtilerek, "G20 ekonomileri arasında, yalnızca Çin, ticarette iyileşme ile salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktı." ifadesi kullanıldı.

Raporda, verilerin mevcut olduğu ekonomilerdeki ekim ayına yönelik geçici verilerin, pek çok ekonomide yeniden uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının, uluslararası ticareti şimdiden baskı altına almaya başlamış olabileceğine işaret ettiği vurgulandı.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, G-20, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | G20'nin mal ticareti 3. çeyrekte toparlandı - Son Dakika


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