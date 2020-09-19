Son dakika haberleri: Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, şehit ve gazi dernekleri başkanları Cacabey Meydanında Atatürk'ün büstüne çelenk sundu.

Son dakika haberleri: Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Kırşehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, şehit ve gazi dernekleri başkanları Cacabey Meydanında Atatürk'ün büstüne çelenk sundu.

Cacabey Meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, günün anlam ve önemini belirtmek üzere törende yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının en büyük Gazisi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür" dedi.

'Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür' diyen Kaya, açıklamasında;

"Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm-kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş ve Anadolu'nun düşmandan kurtuluş yolunu açmıştır. Türk Milleti adına TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşallik' rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için vatana dönüşmesi ve bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir.

Asil Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugünde ve yarında vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki, kanla vatan olan bu topraklar daima Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" diye konuştu.

Vali İbrahim Akın ise, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz vatanımızı canı pahasına savunarak bizlere onurlu ve insanca yaşayabileceğimiz bir gelecek armağan etmişlerdir. Bugün onların sayesinde ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyor, geleceğimiz üzerinde kararlar alabiliyoruz. Milletimiz için şehitlik ve gazilik her vatan evladının ulaşmayı istediği ve büyük bir onur kaynağı olarak gördüğü yüce bir mertebedir" dedi

Törene Vali Akın'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mesiha Alpaslan, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile gaziler katıldı. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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