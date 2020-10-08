Son dakika haberleri! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

08.10.2020 21:15
Son dakika haberleri! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Son dakika habere göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 36 milyon 627 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 64 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 27 milyon 554 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 36 milyon 627 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 64 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 27 milyon 554 bini geçti.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 780 bine, Hindistan'da 6 milyon 835 bine, Brezilya'da 5 milyona, Rusya'da 1 milyon 260 bine ulaştı.

Kovid-19 tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump, "Regeneron" isimli firmanın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'de Savunma Bakanlığının Pentagon'da 2 Ekim'deki toplantıya katılan Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles W. Ray'in Kovid-19 taşıdığının anlaşılmasının ardından, aynı toplantıdaki generallerden Deniz Piyade Komutan Yardımcısı General Gary L. Thomas'ta da virüs tespit edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Janssen Pharmaceutica NV ile yapılan ve 200 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılanmasını sağlayacak sözleşmeye onay verdi. AB, merkezi ABD'de bulunan Gilead şirketiyle "Remdesivir" ilacını almak için de sözleşme imzaladı.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 540 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana bu en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Madrid'de bir haftadır uygulanan bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla iptal edildi. Başbakan Pedro Sanchez, vaka sayılarının gerilememesi halinde Madrid'de olağanüstü hal ilan edilme olasılığının olduğunu söyledi.

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 458 yeni vaka kaydedilirken ülkede günlük vaka sayısı 12 Nisan'dan bu yana ilk kez 4 bin eşiğini geçti.

Fransa'da yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salgınla mücadeleyi gerektiği gibi yönetemediği düşüncesini taşıdığını ortaya koydu.

İran'da son 24 saatte 4 bin 392 kişide daha virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, salgının endişe verici boyutlara yükseldiği kentte yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların bir hafta daha devam etmesini istedi.

Tunus'ta bugünden itibaren Tunus, Aryana, Bin Arus, Menuba illerinde salgın sebebiyle 15 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

Slovenya'da vaka sayılarındaki rekor artış üzerine hastanelerde yeni Kovid-19 bölümleri açılmasına karar verilirken yaşlı bakımevlerinde de "kırmızı bölgeler" oluşturulacağı bildirildi.

Fas'ta salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması bir ay daha uzatıldı.

Malezya Savunma Bakanlığı, vakaların yoğun olarak arttığı Kota Kinabalu, Penampang ve Putatan kentlerinde kısmi sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren yeniden uygulamaya konulduğunu duyururken Selangor eyaletine bağlı Klang kentinde ise kısmi sokağa çıkma yasağının yarın başlayacağını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu için karantinaya girdiğini duyurdu.

İskoçya Milli Futbol Takımı'nda Stuart Armstrong, Kieran Tierney ve Ryan Christie'nin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testinin sonucu negatif çıktı.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) yeni çalışması, salgına karşı uygulanan sıkı karantina önlemlerinin uzun vadede ekonomik toparlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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