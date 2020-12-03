Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki - Son Dakika

Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki

03.12.2020 13:27
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Genelkurmay Başkanını siyasetin içine çekmeye çalıştığını belirterek...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Genelkurmay Başkanını siyasetin içine çekmeye çalıştığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Sözen ve Gündüz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik 'Satılmış ordu' sözlerine Genelkurmay Başkanının nezaket kuralları çerçevesinde cevap verdiğini hatırlattı. Sözen ve Gündüz, ortak yaptıkları basın açıklamasında, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ordumuza yönelik 'Satılmış ordu' sözlerine ordumuzun Genelkurmay Başkanı doğal olarak cevap hakkını kullanmış ve nezaket kuralları çerçevesinde 'Hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecektir' şeklinde verebileceği en yumuşak cevabı vermesi karşısında CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel 'Genel Kurmay Başkanı bir cümlelik açıklaması ile sıcak siyasetin içine girmiştir. Dur paşam diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar sen orduyu o makamı takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadardır' diyerek Genelkurmay Başkanımızı siyasetin içine çekmeye çalışarak yaptıkları çirkinliklerine bir çirkinlik daha katarak haddini ve maksadını aşmıştır. Özgür Özel sizin vekiliniz canlı yayına çıkıp herkesin gözünün içine bakıp şanlı şerefli ordumuza 'Satılık ordu' diyecek, ordunun en başındaki Genelkurmay Başkanı çıkıp nezaket kuralları içerisinde olayı tasvip etmediğini ve yargıyı işaret ederek cevap vermesi size niye batıyor? Genelkurmay Başkanının satılık ordu lafınıza çıkıp 'Aferin vekilinizi tebrik ediyorum' diyerek çiçek mi vermesini bekliyordunuz? Özgür Özel, siz ne kadar yüzsüzsünüz. Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyi HDP, PKK çizgisine getirmişsiniz, PKK'nın sözcülüğünü üstlenmişsiniz, HDP'lilerle Anayasa çalışması yaparak Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorsunuz, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyeceksiniz sonra da sessiz durmamızı isteyeceksiniz. Siyasete bulaşmış dediğiniz Genelkurmay Başkanımız ömrünü terörle ve teröristle mücadele ile geçirmiş, mazisi pırıl pırıl, dürüst ilkeli, ahlaklı ve mütevazi bir komutanımızdır. Komuta ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında kahramanlıklar sergileyerek terör örgütlerine tarihi darbeler vuruyor. Size tavsiyemiz böyle başarılı ve dürüst bir komutanımızın ismini ağzına almadan önce abdest alıp o kirli ağzını yıkayın. Sizin rahatsızlığınız, Genelkurmay Başkanımızın emir komutasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin vesayetçi anlayıştan ve FETÖ'cülerden temizlenmesidir, terör örgütlerine ağır darbelerin vurulmasıdır. Çıkıp Genelkurmay Başkanımıza niye FETÖ'cüleri ordudan temizlediniz, niye teröristleri vuruyorsunuz diyemediğiniz için çıkıp küstahça konuşan vekilinize cevap veren Genelkurmay Başkanına cevap vererek gündemi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Partinizin belediye başkan yardımcısı PKK/KCK'ya yardım yataklıktan gözaltına alınıyor, partinizde her gün bir tecavüz olayları konuşulurken bunlara verecek cevabınız olmadığı için çıkıp şanlı ordumuzun Genelkurmay Başkanına laf yetiştiriyorsunuz. Bizler çok iyi biliyoruz ki siz bu sözleri kendi başınıza söyleyecek cürete sahip değilsiniz. FETÖ elebaşı ve diğer ağababalarınızın elinize tutuşturduğu metinleri ezberleyip konuşuyorsunuz. Sizde zerre kadar utanma varsa çıkıp milletimizden ve ordumuzdan özür diler yerinize oturursunuz. Yoksa konuştukça milletimizin nezdinde küçülüyor, alçalıyor ve yerin dibine batıyorsunuz" dedi.

(Hacı Güneş/İHA)

Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Kurmay, Özgür Özel, Şehit, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki - Son Dakika


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