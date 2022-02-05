KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından paylaştığı, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın Kovid- 19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim" mesajıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.ERDOĞAN'DAN, TEŞEKKÜR MESAJLARICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e geçmiş olsun dileklerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz kardeşim İlham Aliyev'e geçmiş olsun temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz" dedi.Erdoğan, Twitter hesabından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın mesajını alıntılayarak teşekkür etti. Erdoğan, "Çok değerli dostum Ersin Bey, geçmiş olsun temennileriniz için eşim Emine Hanım ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, sizlere, ailenize ve tüm Kıbrıs Türk halkına en derin muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun" ifadelerini kullandı.Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, "Mustafa Bey, ilginiz ve iyi dilekleriniz için Emine hanımla birlikte teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde geçmiş olsun dileklerini ileten tüm milletvekillerimize de şükranlarımı, selamlarımı iletiyorum" diye teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın mesajına ise Erdoğan, şöyle yanıt verdi: "Sağ olun Fuat Bey. Geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere ve kabinemizdeki tüm bakan arkadaşlarıma eşim Emine hanımla birlikte şükranlarımızı ifade ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kendisine geçmiş olsun dileklerini sunan Pakistan Başbakanı Imran Khan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye teşekkür etti.MİLLİ YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇAYIR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIDün yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyuran Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Acil şifalar diliyorum" dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (8) - Son Dakika