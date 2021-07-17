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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

17.07.2021 11:05
Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,2612,39-32,04
Acıpayam Selüloz15,80-3,13-7,71
Adel Kalemcilik24,50-2,93-28,44
Adese Gayrimenkul1,14-1,72-59,29
Afyon Çimento3,74-1,58-26,81
AGESA Hayat Emeklilik17,83-1,551,40
Ak Enerji1,418,46-36,20
Akbank5,24-1,50-22,46
Akçansa14,39-3,68-10,63
Akdeniz Yatırım Hold.1,78-4,30-25,93
Akfen GMYO3,690,54-24,07
Akın Tekstil33,88-3,146,68
Akiş GMYO1,78-1,66-36,25
Akmerkez GMYO40,34-1,85-35,41
Aksa15,65-2,8013,29
Aksa Enerji11,860,5159,41
Aksigorta7,87-1,99-9,52
Aksu Enerji8,040,506,53
Alarko Carrıer293,8012,35-19,18
Alarko GMYO19,83-1,64-21,72
Alarko Holding9,260,878,67
Albaraka Türk1,49-1,97-23,20
Alcatel Lucent Teletaş22,04-5,25-25,69
Alkim Kağıt15,582,3720,37
Alkim Kimya14,94-0,606,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,610,63-26,48
Altınyunus Çeşme61,95-0,7224,00
Anadolu Efes22,080,553,36
Anadolu Grubu Holding24,221,76-7,29
Anadolu Hayat Emek.9,083,3013,00
Anadolu Isuzu15,40-1,66-14,44
Anadolu Sigorta6,210,16-13,99
Anel Elektrik2,78-4,14-12,30
Arçelik33,422,1417,43
ARD Bilişim Teknolojileri52,852,729,92
Arena Bilgisayar10,81-7,45-0,85
Armada Bilgisayar55,904,4913,90
Arsan Tekstil4,30-1,836,56
Arzum Ev Aletleri16,18-1,94-33,04
Aselsan14,46-2,30-20,77
Ata GMYO3,61-2,17-34,48
Atakule GMYO2,316,94-1,33
Atlantis Yatırım Holding3,78-2,83-32,01
Atlas Yat. Ort.1,68-8,20-4,00
ATP Ticari Bilgisayar30,909,19

Avrasya GMYO3,00-4,7614,53
Avrasya Petrol ve Tur.3,00-7,69-6,25
Avrupa Yatırım Holding4,70-20,61-21,67
Aydem Enerji6,18-1,75

Ayen Enerji4,41-0,45-18,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,00-2,6559,58
Aygaz14,05-1,40-0,96
Bagfaş16,645,99-16,80
Bak Ambalaj19,06-2,21-3,62
Balatacılar Balatacılık5,001,21-39,32
Bantaş Ambalaj5,40-0,1815,14
Banvit61,409,5518,08
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,858,08

Baştaş Başkent Çimento11,90-9,85-31,49
Batı Çimento12,96-2,56175,16
Batısöke Çimento2,08-2,80-14,75
Bayrak Taban Sanayi10,514,58-0,94
Bera Holding11,01-1,26-45,71
Berkosan Yalıtım9,23-1,813,48
Beşiktaş Futbol Yat.6,12-1,1351,49
Beyaz Filo8,77-2,88-12,99
Bilici Yatırım18,21-1,78229,10
Bim Mağazalar61,75-2,37-13,39
Biotrend Çevre ve Enerji28,863,07

Birko Mensucat0,95-8,65-14,41
Birlik Mensucat1,99-0,50-42,49
Bizim Mağazaları11,18-4,53-27,21
BMS Çelik Hasır Sanayi5,950,34

Boğaziçi Beton5,25-2,42

Borusan Mannesmann24,986,75-10,14
Borusan Yat. Paz.313,609,96-30,97
Bosch Fren Sistemleri866,00-0,46-29,58
Bossa26,78-1,8350,03
Brisa20,98-4,118,35
Burçelik18,48-3,14-12,08
Burçelik Vana22,28-2,54-55,13
Bursa Çimento3,28-2,09-34,10
Carrefoursa38,54-1,23-46,32
Casa Emtia Petrol127,10-9,1519,91
Ceo Event Medya8,01-4,0724,57
Coca Cola İçecek80,600,8126,91
Cosmos Yat. Holding9,00-1,1011,66
Credıtwest Faktorıng4,406,54-25,04
Çan2 Termik10,822,46

Çelebi186,30-1,222,07
Çelik Halat6,123,38-32,73
Çemaş Döküm1,15-1,71-32,46
Çemtaş12,90-1,07-17,89
Çimbeton211,80-0,80-28,57
Çimentaş26,88-2,96-25,66
Çimsa23,161,7630,11
Çuhadaroğlu Metal7,030,86-7,59
Dagi Giyim2,13-0,93-37,47
Dagi Yatırım Holding15,00-3,1016,28
Dardanel14,30-3,12-57,31
Datagate Bilgisayar11,31-6,37-29,80
Demısaş Döküm7,484,6215,51
Denge Holding1,11-5,93-63,46
Deniz GMYO1,82-3,19-1,20
Derimod11,49-1,6317,97
Derlüks Yatırım Holding4,220,48-52,15
Desa Deri11,21-6,1915,09
Despec Bilgisayar9,11-4,41-30,25
Deva Holding24,92-2,123,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,42-4,32-3,30
Diriteks Diriliş Tekstil3,22-10,31-13,67
Ditaş Doğan15,247,3217,18
DO-CO685,60-9,438,83
Doğan Burda13,80-1,15-38,50
Doğan Holding2,68-2,55-10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,154,88-7,68
Doğusan6,371,1145,43
Doğuş GMYO7,913,40-3,18
Doğuş Otomotiv25,300,01-2,41
Döktaş Dökümcülük28,90-0,34-5,62
Duran Doğan Basım10,37-0,77-1,14
Dyo Boya11,54-0,092,60
Eczacıbaşı İlaç5,81-3,01-19,33
Eczacıbaşı Yatırım38,10-0,4241,54
E-Data Teknoloji Pazarlama8,9329,05

Edip Gayrimenkul4,1945,4926,20
Ege Endüstri1.280,001,59-23,12
Ege Gübre173,200,1220,73
Ege Profil27,001,66-29,39
Ege Seramik12,100,0025,23
Egeplast24,041,01-27,81
Ekiz Kimya7,490,135,05
Emek Elektrik2,223,74-22,25
Eminiş Ambalaj20,50-4,65-44,35
Emlak Konut GMYO1,80-2,70-14,88
Enerjisa Enerji9,98-3,48-13,45
Enka İnşaat8,97-0,8827,38
Erbosan140,004,63245,21
Ereğli Demir Çelik18,100,2837,78
Ersu Gıda3,46-5,46-29,96
Escar Turizm Taşımacılık16,41

Escort Teknoloji5,330,95-18,87
Esenboğa Elektrik30,02-0,0757,78
Etiler Gıda5,74-1,2044,22
Euro Kapital Yat. Ort.7,13-13,5886,67
Euro Trend Yat. Ort.3,36-3,17-5,04
Euro Yat. Ort.3,89-2,51-12,42
Euro Yatırım Holding3,162,6011,27
Fade Gıda16,09-7,90159,94
Fenerbahçe Futbol36,12-3,9422,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,450,82-16,89
F-M İzmit Piston99,05-2,03-19,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,25-3,92-5,99
Ford Otosan171,80-1,4940,66
Formet Celik Kapi Sanayi1,17-0,85-52,31
Frigo Pak Gıda16,51-4,57-21,31
Galata Wind Enerji3,51-2,23

Galatasaray Sportif3,73-0,80-7,90
Garanti Bankası8,35-2,11-17,74
Garanti Faktoring9,02-6,43-18,96
Garanti Yat. Ort.2,271,34-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,58-4,4127,91
Gediz Ambalaj39,70-4,2548,13
Gentaş3,87-2,27-33,98
Gersan Elektrik6,14-2,540,00
Global Men. Değ.6,09-7,731,33
Global Yat. Holding3,10-1,59-33,76
Good-Year6,93-3,08-13,03
Göltaş Çimento38,50-1,92-6,20
Gözde Girişim5,20-4,41-34,84
GSD Denizcilik5,61-5,5611,31
GSD Holding1,77-3,28-29,48
Gübre Fabrik.49,52-2,71-42,45
Güler Yat. Holding2,373,04-31,56
Halk GMYO2,490,81-18,31
Hatay Tekstil16,45-3,1820,64
Hedef Girişim2,73-4,888,13
Hektaş7,621,0642,63
HUB Girişim11,15-3,38-38,74
Hürriyet Gzt.1,30-0,76-38,10
ICBC Turkey Bank5,15-1,15-20,77
İdealist Danışmanlık55,501,00312,33
İdealist GMYO1,863,91-21,62
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,09-3,54-55,75
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,722,86-36,84
İndeks Bilgisayar5,98-0,5028,71
Info Yatırım4,00-1,72-14,36
İntema36,56-0,54-8,37
Inveo Yatırım Holding114,50-2,14158,93
İpek Doğal Enerji11,38-0,96-13,00
İskenderun Demir Çelik11,07-2,3822,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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