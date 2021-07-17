Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,26
|12,39
|-32,04
|Acıpayam Selüloz
|15,80
|-3,13
|-7,71
|Adel Kalemcilik
|24,50
|-2,93
|-28,44
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,74
|-1,58
|-26,81
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,83
|-1,55
|1,40
|Ak Enerji
|1,41
|8,46
|-36,20
|Akbank
|5,24
|-1,50
|-22,46
|Akçansa
|14,39
|-3,68
|-10,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|-4,30
|-25,93
|Akfen GMYO
|3,69
|0,54
|-24,07
|Akın Tekstil
|33,88
|-3,14
|6,68
|Akiş GMYO
|1,78
|-1,66
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|40,34
|-1,85
|-35,41
|Aksa
|15,65
|-2,80
|13,29
|Aksa Enerji
|11,86
|0,51
|59,41
|Aksigorta
|7,87
|-1,99
|-9,52
|Aksu Enerji
|8,04
|0,50
|6,53
|Alarko Carrıer
|293,80
|12,35
|-19,18
|Alarko GMYO
|19,83
|-1,64
|-21,72
|Alarko Holding
|9,26
|0,87
|8,67
|Albaraka Türk
|1,49
|-1,97
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,04
|-5,25
|-25,69
|Alkim Kağıt
|15,58
|2,37
|20,37
|Alkim Kimya
|14,94
|-0,60
|6,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,61
|0,63
|-26,48
|Altınyunus Çeşme
|61,95
|-0,72
|24,00
|Anadolu Efes
|22,08
|0,55
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|24,22
|1,76
|-7,29
|Anadolu Hayat Emek.
|9,08
|3,30
|13,00
|Anadolu Isuzu
|15,40
|-1,66
|-14,44
|Anadolu Sigorta
|6,21
|0,16
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,78
|-4,14
|-12,30
|Arçelik
|33,42
|2,14
|17,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,85
|2,72
|9,92
|Arena Bilgisayar
|10,81
|-7,45
|-0,85
|Armada Bilgisayar
|55,90
|4,49
|13,90
|Arsan Tekstil
|4,30
|-1,83
|6,56
|Arzum Ev Aletleri
|16,18
|-1,94
|-33,04
|Aselsan
|14,46
|-2,30
|-20,77
|Ata GMYO
|3,61
|-2,17
|-34,48
|Atakule GMYO
|2,31
|6,94
|-1,33
|Atlantis Yatırım Holding
|3,78
|-2,83
|-32,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-8,20
|-4,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|30,90
|9,19
|Avrasya GMYO
|3,00
|-4,76
|14,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|-7,69
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,70
|-20,61
|-21,67
|Aydem Enerji
|6,18
|-1,75
|Ayen Enerji
|4,41
|-0,45
|-18,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|-2,65
|59,58
|Aygaz
|14,05
|-1,40
|-0,96
|Bagfaş
|16,64
|5,99
|-16,80
|Bak Ambalaj
|19,06
|-2,21
|-3,62
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|1,21
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|-0,18
|15,14
|Banvit
|61,40
|9,55
|18,08
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,85
|8,08
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|-9,85
|-31,49
|Batı Çimento
|12,96
|-2,56
|175,16
|Batısöke Çimento
|2,08
|-2,80
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|10,51
|4,58
|-0,94
|Bera Holding
|11,01
|-1,26
|-45,71
|Berkosan Yalıtım
|9,23
|-1,81
|3,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,12
|-1,13
|51,49
|Beyaz Filo
|8,77
|-2,88
|-12,99
|Bilici Yatırım
|18,21
|-1,78
|229,10
|Bim Mağazalar
|61,75
|-2,37
|-13,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,86
|3,07
|Birko Mensucat
|0,95
|-8,65
|-14,41
|Birlik Mensucat
|1,99
|-0,50
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|11,18
|-4,53
|-27,21
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,95
|0,34
|Boğaziçi Beton
|5,25
|-2,42
|Borusan Mannesmann
|24,98
|6,75
|-10,14
|Borusan Yat. Paz.
|313,60
|9,96
|-30,97
|Bosch Fren Sistemleri
|866,00
|-0,46
|-29,58
|Bossa
|26,78
|-1,83
|50,03
|Brisa
|20,98
|-4,11
|8,35
|Burçelik
|18,48
|-3,14
|-12,08
|Burçelik Vana
|22,28
|-2,54
|-55,13
|Bursa Çimento
|3,28
|-2,09
|-34,10
|Carrefoursa
|38,54
|-1,23
|-46,32
|Casa Emtia Petrol
|127,10
|-9,15
|19,91
|Ceo Event Medya
|8,01
|-4,07
|24,57
|Coca Cola İçecek
|80,60
|0,81
|26,91
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|-1,10
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|4,40
|6,54
|-25,04
|Çan2 Termik
|10,82
|2,46
|Çelebi
|186,30
|-1,22
|2,07
|Çelik Halat
|6,12
|3,38
|-32,73
|Çemaş Döküm
|1,15
|-1,71
|-32,46
|Çemtaş
|12,90
|-1,07
|-17,89
|Çimbeton
|211,80
|-0,80
|-28,57
|Çimentaş
|26,88
|-2,96
|-25,66
|Çimsa
|23,16
|1,76
|30,11
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|0,86
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,13
|-0,93
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-3,10
|16,28
|Dardanel
|14,30
|-3,12
|-57,31
|Datagate Bilgisayar
|11,31
|-6,37
|-29,80
|Demısaş Döküm
|7,48
|4,62
|15,51
|Denge Holding
|1,11
|-5,93
|-63,46
|Deniz GMYO
|1,82
|-3,19
|-1,20
|Derimod
|11,49
|-1,63
|17,97
|Derlüks Yatırım Holding
|4,22
|0,48
|-52,15
|Desa Deri
|11,21
|-6,19
|15,09
|Despec Bilgisayar
|9,11
|-4,41
|-30,25
|Deva Holding
|24,92
|-2,12
|3,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,42
|-4,32
|-3,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,22
|-10,31
|-13,67
|Ditaş Doğan
|15,24
|7,32
|17,18
|DO-CO
|685,60
|-9,43
|8,83
|Doğan Burda
|13,80
|-1,15
|-38,50
|Doğan Holding
|2,68
|-2,55
|-10,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|4,88
|-7,68
|Doğusan
|6,37
|1,11
|45,43
|Doğuş GMYO
|7,91
|3,40
|-3,18
|Doğuş Otomotiv
|25,30
|0,01
|-2,41
|Döktaş Dökümcülük
|28,90
|-0,34
|-5,62
|Duran Doğan Basım
|10,37
|-0,77
|-1,14
|Dyo Boya
|11,54
|-0,09
|2,60
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|-3,01
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,10
|-0,42
|41,54
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|8,93
|29,05
|Edip Gayrimenkul
|4,19
|45,49
|26,20
|Ege Endüstri
|1.280,00
|1,59
|-23,12
|Ege Gübre
|173,20
|0,12
|20,73
|Ege Profil
|27,00
|1,66
|-29,39
|Ege Seramik
|12,10
|0,00
|25,23
|Egeplast
|24,04
|1,01
|-27,81
|Ekiz Kimya
|7,49
|0,13
|5,05
|Emek Elektrik
|2,22
|3,74
|-22,25
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|-4,65
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-2,70
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|9,98
|-3,48
|-13,45
|Enka İnşaat
|8,97
|-0,88
|27,38
|Erbosan
|140,00
|4,63
|245,21
|Ereğli Demir Çelik
|18,10
|0,28
|37,78
|Ersu Gıda
|3,46
|-5,46
|-29,96
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,41
|Escort Teknoloji
|5,33
|0,95
|-18,87
|Esenboğa Elektrik
|30,02
|-0,07
|57,78
|Etiler Gıda
|5,74
|-1,20
|44,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,13
|-13,58
|86,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-3,17
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,89
|-2,51
|-12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|2,60
|11,27
|Fade Gıda
|16,09
|-7,90
|159,94
|Fenerbahçe Futbol
|36,12
|-3,94
|22,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|0,82
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|99,05
|-2,03
|-19,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,25
|-3,92
|-5,99
|Ford Otosan
|171,80
|-1,49
|40,66
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|-0,85
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|16,51
|-4,57
|-21,31
|Galata Wind Enerji
|3,51
|-2,23
|Galatasaray Sportif
|3,73
|-0,80
|-7,90
|Garanti Bankası
|8,35
|-2,11
|-17,74
|Garanti Faktoring
|9,02
|-6,43
|-18,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|1,34
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,58
|-4,41
|27,91
|Gediz Ambalaj
|39,70
|-4,25
|48,13
|Gentaş
|3,87
|-2,27
|-33,98
|Gersan Elektrik
|6,14
|-2,54
|0,00
|Global Men. Değ.
|6,09
|-7,73
|1,33
|Global Yat. Holding
|3,10
|-1,59
|-33,76
|Good-Year
|6,93
|-3,08
|-13,03
|Göltaş Çimento
|38,50
|-1,92
|-6,20
|Gözde Girişim
|5,20
|-4,41
|-34,84
|GSD Denizcilik
|5,61
|-5,56
|11,31
|GSD Holding
|1,77
|-3,28
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|49,52
|-2,71
|-42,45
|Güler Yat. Holding
|2,37
|3,04
|-31,56
|Halk GMYO
|2,49
|0,81
|-18,31
|Hatay Tekstil
|16,45
|-3,18
|20,64
|Hedef Girişim
|2,73
|-4,88
|8,13
|Hektaş
|7,62
|1,06
|42,63
|HUB Girişim
|11,15
|-3,38
|-38,74
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|-0,76
|-38,10
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|-1,15
|-20,77
|İdealist Danışmanlık
|55,50
|1,00
|312,33
|İdealist GMYO
|1,86
|3,91
|-21,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|-3,54
|-55,75
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|2,86
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|5,98
|-0,50
|28,71
|Info Yatırım
|4,00
|-1,72
|-14,36
|İntema
|36,56
|-0,54
|-8,37
|Inveo Yatırım Holding
|114,50
|-2,14
|158,93
|İpek Doğal Enerji
|11,38
|-0,96
|-13,00
|İskenderun Demir Çelik
|11,07
|-2,38
|22,51
(Sürecek)
Kaynak: AA
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