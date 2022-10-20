Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı

20.10.2022 14:48

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde hissedilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklamasında, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verdi.

Bugün saat 14.30 sularında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.3 kilometre olarak belirtildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açarken sarsıntı Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'den de hissedildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,3 olarak duyurdu. Kandilli verilerinde sarsıntının derinliği 5.6 kilometre olarak açıklandı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Depremle ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı - Son Dakika


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