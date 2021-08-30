Sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Ataşehir Hal'inden gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde sebze halindeki bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görülüyordu.

"UCUZA SATILMASIN DİYE DÖKÜYORLAR"

Marketlerde kilosu ortalama 7 liradan satılan kabağın çöpe dökülmesi sosyal medyada vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Sebzeler çöpe atılıyor. Bu büyük bir israftır. Ucuza ürün satılmasın diye döküyorlar. Yazıklar olsun!" şeklinde tepkisini dile getirmişti.

BAKAN MUŞ, ''MÜSAADE EDİLMEYECEK'' DEMİŞTİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.

KABAKLARI DÖKEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kasalarca kabağı çöpe döktüğü tespit edilen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

KABAKLARIN ÇÜRÜK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.