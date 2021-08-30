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Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü - Son Dakika

Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü

30.08.2021 12:36

Son dakika haberi: Ataşehir'de sebze halinde çalışan bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görüntüler büyük tepki çekmiş ve görüntülerle ilgili Ticaret Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Kabakları döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" sözlerini söyledi.

Sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Ataşehir Hal'inden gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde sebze halindeki bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görülüyordu.

"UCUZA SATILMASIN DİYE DÖKÜYORLAR"

Marketlerde kilosu ortalama 7 liradan satılan kabağın çöpe dökülmesi sosyal medyada vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Sebzeler çöpe atılıyor. Bu büyük bir israftır. Ucuza ürün satılmasın diye döküyorlar. Yazıklar olsun!" şeklinde tepkisini dile getirmişti.

Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi kendini böyle savundu: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler

BAKAN MUŞ, ''MÜSAADE EDİLMEYECEK'' DEMİŞTİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.

Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi kendini böyle savundu: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler

KABAKLARI DÖKEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kasalarca kabağı çöpe döktüğü tespit edilen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

KABAKLARIN ÇÜRÜK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü

Türkmenistan, Ataşehir, Ticaret, Polis, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü - Son Dakika Ekonomi


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