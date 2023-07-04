Son Dakika! Kızamık vakalarında artış var, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da - Son Dakika
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Son Dakika! Kızamık vakalarında artış var, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da

Son Dakika! Kızamık vakalarında artış var, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da

04.07.2023 12:04

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Kızamık vakalarında artış var ama salgın yok, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık salgını iddialarının kontrol altında olduğunu ve tüm vakalar için gerekli tedavilerin uygulandığını belirtti. Koca, kızamık salgını iddialarına ilişkin, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da.Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor." dedi.

"SÖZLERİM ÇARPITILIYOR"

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı."4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesine" yönelik bir soru üzerine Koca, bugünlerde 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumunun yeniden gündem yapıldığını, iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.

"GÖÇMENLERİN SAĞLIK GİDERLERİ AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

Bu konuşmanın, yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattıkları bir konuşma olduğunu aktaran Koca, Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin, Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı. Göçmen Sağlığı Merkezleri'nin sadece yabancılara, ağırlıklı olarak da Suriyelilere hizmet ettiğini belirten Fahrettin Koca, şunları ifade etti:

"Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz, Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz. Bu da yabancılara, Avrupa Birliği misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Bizim üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar."

"AŞIDA YERLİLEŞME ORANI YÜKSELECEK"

Bakan Koca, "yerli aşı üretimine" ilişkin bir soruya ise "Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86'sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere." yanıtını verdi.

Hıfzıssıhha merkezi tamamlanıp devreye girdiğinde aşıda yerlileşme oranının hızla yükseleceğine işaret eden Koca, Türkiye'nin yıllar sonra yeniden aşı üretebileceğini Turkovac ile gösterdiğini, bunun devamının bağışıklama programındaki aşıların üretilerek geleceğini söyledi.

"VAKALARIN YÜZDE 86'SI İSTANBUL'DA"

"Kızamık salgını iddialarının" hatırlatıldığı Bakan Koca, "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."

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Kızamık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Kızamık vakalarında artış var, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da - Son Dakika


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