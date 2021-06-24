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Son dakika... KKTC Başbakanı Saner: "Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içindeyiz" - Son Dakika

Son dakika... KKTC Başbakanı Saner: "Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içindeyiz"

24.06.2021 17:14
Son dakika... KKTC Başbakanı Saner:

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kıbrıs konusunda Türkiye ile tam mutabakat içinde olduklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kıbrıs konusunda Türkiye ile tam mutabakat içinde olduklarını söyledi.

Saner, Ankara dönüşü Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile resmi görüşme için Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Saner, ziyaret sırasında KKTC-Türkiye arasındaki ilişkilerin her boyutta ele alındığını söyledi.

Saner, toplantıda KKTC ile ilgili hemen hemen her türlü projenin ele alındığını ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğunu ifade ederek, KKTC'nin yapısal sorunlarının ortadan kaldırılması ve ekonomik olarak da ayakları üzerinde duran bir KKTC için ana vatan Türkiye'nin tam anlamda yanlarında olduğunu bir kez daha gözlemlediklerini anlattı.

Göreve gelmesinin ardından 23 Aralık 2020'de Türkiye'ye ilk yaptığı resmi ziyarette 500 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hedefleri olduğunu hatırlatan Saner, bu hedeflerini Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştireceklerini kaydetti.

Saner, yüz yüze eğitimin eylül ayında başlaması için KKTC'nin hazır olduğuna, turizmin de temmuz-ağustos aylarında iyi bir ivme yakalanabileceğine işaret ederek, temmuz başı itibarıyla gerek eğitim gerekse turizm sektöründe çalışan tüm KKTC vatandaşlarının aşılanacak olmasının en önemli artı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'den Ada'ya gelen ve kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen su tünelini hatırlatan Saner, tünelin ikinci etabı olan 4 kilometrelik boru hattının döşenmesi ve Güzelyurt ile Mesarya ovalarının suya kavuşması için yaklaşık 100 milyon liralık ihalenin onaylandığını da açıkladı.

Toprak Ürünleri Kurumunun (TÜK) 12 milyon liralık borcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile silindiğini belirten Saner, bunun da KKTC'de çiftçinin, üreticinin yanında bulunmak anlamında çok ciddi bir artı değer kattığını söyledi.

Başbakan Saner, göreve geldiklerinde imzaladıkları ulaşım ağı, e-devlet, belediyeler ve Kıbrıs'taki üniversitelerle ilgili 4 protokolün son çalışmalarını teker teker inceleme fırsatı elde ettiklerini vurguladı.

Saner, protokoller çerçevesinde, 20 Temmuz'da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılacağını ve e-devlet veri merkezinin temel atma töreninin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs konusuna ilişkin görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Brüksel'e gittiğini hatırlatan Saner, şunları kaydetti:

"Bir kez daha gerek hükümet gerek Ulusal Birlik Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisine iki egemen eşit devlet temelindeki desteğimizin tam olduğunu vurgulamak istiyorum. Ana vatanda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içerisinde olduğumuzu gözlemlemek de beni ayrıca memnun etmiştir."

Son dakika... KKTC Başbakanı Saner: Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içindeyiz

fuat oktay, Türkiye, Ankara, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KKTC Başbakanı Saner: 'Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içindeyiz' - Son Dakika


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