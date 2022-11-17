Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

17.11.2022 19:19

Geçtiğimiz yıl Konya'da 7 kişiyi aynı evde katleden ve tutuklu yargılanan Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.

30 Temmuz 2021'de Konya'da Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi. İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

DİĞER SANIKLAR İÇİN DE HAPİS TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

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Son Dakika Güncel Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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