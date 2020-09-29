Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın - Son Dakika

Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın

Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayınGAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Duran Buran, koronavirüse yakalanıp, hastalığı yendikten sonra koronavirüs polikliniğinde tekrar enfekte oldu.

Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın, System.String[]

Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Duran Buran, koronavirüse yakalanıp, hastalığı yendikten sonra koronavirüs polikliniğinde tekrar enfekte oldu. İkinci hastalığı daha ağır geçiren ve 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan Buran, hastanede yeniden iş başı yaptı. Buran, "Vatandaşlar 'ben bu hastalığı geçirdim, tekrar geçirmem' diye bir rehavete kapılmasınlar. Sıkı tedbirlere uysunlar. Bu hastalık birkaç sefer geçirilebiliyor" dedi.

Dr. Duran Buran, koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendiği bir kişinin temaslısı olması nedeniyle 11 Mayıs'ta Covid-19 testi yaptırdı. Koronavirüs belirtilerinden hiçbirini taşımayan Buran'ın test sonucu pozitif çıktı. Dr. Buran, bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Koronavirüs kliniğinde yaklaşık 5 gün tedavi gören Dr. Buran, daha sonra taburcu edildi. 14 gün evinde karantinada kalan Buran, son testleri negatif çıkınca hastanedeki işine geri döndü. Koronavirüs polikliniğinde Covid-19'lu hastalar ile ilgilenen Buran'ın ilk koronavirüs tanısından yaklaşık 3,5 ay sonra yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal ve halsizlik şikayeti başladı. Bunun üzerine Buran, 28 Ağustos'ta tekrar Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Buran, evinde ilaç tedavisine başladı. Ailesiyle yaşayan Buran, bu süre içinde farklı bir eve geçerek kendisini karantina altına aldı. 3 hafta test sonuçları pozitif çıkan Buran, yaklaşık 1 ay sonra iyileşerek hastanedeki işine geri döndü.

'HASTALIĞI ATLATAMAYACAK MIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'Dr. Buran, ikinci koronavirüs enfeksiyonunun ilkine göre çok ağır geçtiğini söyledi. Dr. Buran, "İlkinde pozitif biriyle temaslı olduğum için test yaptırdım ve pozitif çıktı. İkinci koronavirüs enfeksiyonunu koronavirüs polikliniğinde Covid-19'lu hastalar ile ilgilenirken aldığımı düşünüyorum. İkincisi daha ağır geçti. Bu süre içinde tedirgin oldum, aralıklarla PCR baktırdım, 3 hafta pozitif görünce 'ben bu hastalığı atlatamayacak mıyım' diye düşünerek psikolojik problemler yaşadım" dedi.'REHAVETE KAPILMAYIN'Vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Buran, "'Ben bu hastalığı geçirdim, tekrar geçirmem' diye bir rehavete kapılmasınlar. Sıkı tedbirlere uysunlar, kalabalıktan uzak dursunlar, sosyal faaliyetlerini biraz azaltsınlar. Bu hastalık bir kaç sefer geçirilebiliyor. Her insanın bünyesi aynı olmayabiliyor. Yaşlılar bu enfeksiyona daha duyarlı. Ben gençlerimizi şu şekilde uyarmak istiyorum; koronavirüs polikliniğinde çalıştığım süre içinde gördüğüm kadarıyla bu hastalık sadece yaşlı insanları ilgilendiren bir hastalık değil. Genç insanlar da bu hastalıktan ağır bir şekilde etkilenebiliyorlar. Gençler de yoğun bakımda tedavi görebiliyor, hayatını kaybedenler de oluyor. Bu hastalık süresi içinde ailemden uzak kalarak kendimi izole ettim. Ailemden uzak kalmak da beni etkiledi. Zaman zaman sıkıldım, ailemi özledim" diye konuştu.'10 VAKADAN BİRİ SAĞLIK ÇALIŞANI'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sağlık çalışanları içinde birden fazla kez enfekte olan kişilerin olabildiğini belirterek, "Hemen tamamına yakını koronavirüs geçirip iyileştikten sonra mesleklerine dönüp çalışmaya başlıyor. Hepsi koronavirüs geçirdikten sonra görevlerinin başına dönerek daha önce verdikleri hizmeti veriyor. Eylül ayının başında Sayın Bakanımız bir açıklama yapmıştı. O zaman vaka sayısı 280 bin civarındaydı. O zamanki vakaların içindeki 28 bin kişi sağlık çalışanıydı. Aslında Türkiye'deki her 10 koronavirüs hastasından birisinin sağlık çalışanı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanları mesleklerini yaparken bu hastalığa yakalanıyorlar" ifadesini kullandı.

Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın
Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın
Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın
Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, araştırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi
Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi         
15:46
Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek         
15:27
Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti         
14:59
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı         
14:26
İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler         
13:06
Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar         
12:32
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü iki kez yenen doktor: 'Hastalığı geçirdim' diye rehavete kapılmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei