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Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor

02.11.2021 21:30
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir için anlık hava durumu! İstanbul'da hava yağmurlu mi? İstanbul hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava güneşli mi, yağmurlu mu, karlı mı? Yurt genelinde hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor

İstanbul şehrinde 2 Kasım 2021 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin edilmekte. 4 Kasım 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek. 5 Kasım 2021 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek.

ANKARA İÇİN HAVA DURUMU

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor

Ankara şehrinde 2 Kasım 2021 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 4 Kasım 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek. 5 Kasım 2021 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

İZMİR İÇİN HAVA DURUMU

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor

İzmir şehrinde 2 Kasım 2021 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 3 Kasım 2021 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 4 Kasım 2021 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 5 Kasım 2021 Cuma günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 25°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri, gece saatlerinden itibaren ise il merkezi ile batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 23°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 21°C

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 15°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor

Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor - Son Dakika
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