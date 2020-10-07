Son dakika spor: Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu - Son Dakika

Son dakika spor: Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu

07.10.2020 11:55
Son dakika spor: Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu, System.String[]

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 16 futbolcuyu dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 16 futbolcuyu dahil etti.

Geçen sezon küme düşen ancak Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligden düşmeyi kaldırmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı bulan sarı-siyahlı takım, transfer dönemini hareketli geçirdi.

Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Malatya temsilcisi, kadrosunda da önemli değişikliklere imza attı.

Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kaleye Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen Guido Herrera, Hes Kablo Kayserispor'dan Eray İşcan ve Gençlerbirliği'den Ertaç Özbir'i, savunmaya ise Giresunspor'dan Murat Akça, Yukatel Denizlispor'dan Zeki Yavru, Lazio'dan Wallace Fortuna dos Santos ve Sparta Prag'dan Semih Kaya'yı aldı.

Sarı-siyahlılar, orta sahaya Yukatel Denizlispor'dan Olcay Şahan, Sarıyer'den Doğukan Emeksiz, Estudiantes'ten Fernando Zuqui, Santos'tan ise Christian Cueva, forvet hattına ise Sparta Prag'dan Benjamin Tetteh, Galatasaray'dan Adem Büyük, Ballkani takımından Jetmir Topalli, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ve Ludogorets takımından Jody Lukoki'yi transfer etti.

Malatya temsilcisi geçen sezon kiralık olarak oynayan Karim Hafez'in ise bonservisini aldı.

Yeni Malatyaspor, geçen sezondan Karim Hafez'in yanı sıra Afriyie Acquah, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Issam Chebake, Moryke Fofana, Mustafa Akbaş, Teenage Hadebe, Umut Bulut ve Youssuf Ndayishimiye'yi de kadrosunda tuttu.

11 futbolcuyla yollar ayrıldı

Geçen sezon sarı-siyahlı takımda forma giyen Gökhan Töre, Yiğithan Güveli, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Fabien Farnolle, Arturo Mina, Mitchell Donald, Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç ile yollar ayrıldı.

Rahman Buğra Çağıran Samsunspor'a, Gökhan Akkan ise Ankaraspor'a kiralık olarak gönderildi.

Hikmet Karaman gitti Hamza Hamzaoğlu geldi

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonu için teknik direktör değişikliğine de gitti.

Geçen sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Malatya temsilcisi, devre arasında Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getirdi. Özdeş yönetiminde de düşüşü süren takım daha sonra Hikmet Karaman'a emanet edildi.

Karaman idaresinde de istediği sonuçları alamayan sarı-siyahlı ekip, 2020-2021 sezonu için teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Gelenler ve gidenler

Yeni Malatyaspor'da 1. transfer ve tescil döneminde gelen ve giden futbolcular şunlar:

Gelenler: Benjamin Tetteh (Sparta Prag-kiralık), Murat Akça (Giresunspor), Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), Adem Büyük (Galatasaray), Jetmir Topalli (Ballkani), Eray İşcan (Hes Kablo Kayserispor), Doğukan Emeksiz (Sarıyer), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Wallace Fortuna dos Santos (Lazio), Ertaç Özbir (Gençlerbirliği), Guido Herrera (Talleres), Fernando Zuqui (Estudiantes), Christian Cueva (Santos), Jody Lukoki (Ludogorets), Semih Kaya (Sparta Prag), Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)

Gidenler: Yiğithan Güveli (Altınordu), Gökhan Akkan (Ankaraspor-kiralık), Rahman Buğra Çağıran (Samsunspor-kiralık), Gökhan Töre (Beşiktaş), Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Eren Tozlu (Giresunspor), Fabien Farnolle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mitchell Donald (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

Çelikel: "Kaliteli bir takım oluşturduk"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona çok sayıda ismi kadrolarına katarak başladıklarını söyledi.

Kadrolarında birçok değişikliğe gittiklerini dile getiren Çelikel, "Geçen sezonun olumsuz havasını üzerimizden attığımızı düşünüyorum. Birçok oyuncuyla yolumuzu ayırdık. Onlara yeni takımlarında başarılar diliyorum. Hocamızın ve yönetimimizin aldığı kararlar doğrultusunda kaliteli bir takım oluşturduk. Hocamız ve futbolcularımızın gayretli çalışmalarıyla galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çelikel, takımlarına sonuna kadar güvendiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Geçen yıllara göre bu yıl daha fazla maç oynayacağız. Dolayısıyla kadromuzu daha da genişlettik. İyi ve kaliteli futbolcuları kadromuza kattık. Yeni bir takıma sahibiz. Geçen hafta sahamızda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendiğimiz karşılaşmada da takımımızın uyum içerisinde oynadığını herkes gördü. Benjamin Tetteh, Semih Kaya, Wallace Fortuna dos Santos, Christian Cueva, Olcay Şahan gibi tecrübeli futbolcuları renklerimize bağladık. Onlar da büyük bir camiaya geldiklerinin farkında. Takımımızın kalitesi çok yüksek. İlerleyen haftalarda galibiyet serisini de yakalayarak Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu - Son Dakika Spor

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