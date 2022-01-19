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Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı

19.01.2022 20:30

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni gönderileceğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilik trenimize yardımda bulunmaya çağırıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki ilişkin de konuşan Erdoğan, AFAD koordinasyonunda bölgeye bir "iyilik treni" göndermeye hazırlandıklarını ifade ederek imkanı olan vatandaşlara da çağrıda bulundu.

700 TON GIDA, GİYİM, SAĞLIK VE ACİL İHTİYAÇ ÜRÜNÜ TAŞIYACAK

Afganistan'da 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD koordinasyonunda 10 STK'mızın desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. STK'larımız ve vatandaşlarımızca temin edilecek bu ihtiyaç malzemeleri Afganistan'a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı katkıda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

AFETZEDE VATANDAŞLARA 354 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

Geçtiğimiz yıl ülkemizde gerçekleşen yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlara ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza 2090 işyeri, 2338 araç ve muhtelif ev eşyası yardımı kapsamında 354 milyon lira ödeme yapılmıştır. Tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza 133 milyon ödeme gerçekleştirilmiştir. AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak." ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Afganistan, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a 'iyilik treni' gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı - Son Dakika
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