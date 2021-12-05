Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan oldu - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda 9'uncu başkanın seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

TBB'NİN YENİ BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN OLDU

Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı. Metin Feyzioğlu 159 oy alırken, yeni TBB Başkanı ise Erinç Sağkan 181 oy aldı.

Erinç Sağkan

YENİ BAŞKANDAN İLK SÖZLER

Seçimi kazanan Erinç Sağkan, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Biz kazandık. Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır." ifadelerini kullandı.

SAĞKAN'IN LİSTESİ

Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan'ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.