Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu. Zirvedeki il Kırklareli olurken vaka sayısının en az arttığı ilimiz ise Van oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları önceki güne göre düştü. 6 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 87 bin 934 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 76 bin 552 olurken toplam 412 bin 352 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var" dedi.