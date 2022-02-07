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Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika

Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

07.02.2022 11:24

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 22-28 Ocak tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı. Bu iller; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka sayısının en çok arttığı 10 ilimiz

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu. Zirvedeki il Kırklareli olurken vaka sayısının en az arttığı ilimiz ise Van oldu.

Son Dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka sayısının en çok arttığı 10 ilimiz

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları önceki güne göre düştü. 6 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 87 bin 934 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 76 bin 552 olurken toplam 412 bin 352 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var" dedi.

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il - Son Dakika


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