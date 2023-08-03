Son dakika: Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası kararlar açıklandı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL METİN GÜRAK OLDU

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak

KARA VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI DA BELLİ OLDU

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olurken; Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.