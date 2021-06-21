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Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın oldu - Son Dakika

Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın oldu

21.06.2021 11:10
Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın oldu, System.String[]

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı. Sosyal Lig'de Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903) topladığı toplam 4 bin 617 puan ile sezonun şampiyonu oldu.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı. Ödülün Kia Stonic olduğu Sosyal Lig'de Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903) topladığı toplam 4 bin 617 puan ile sezonun şampiyonu oldu. Kenan Aydın, şampiyonluk ödülü olan aracı törenle teslim aldı.

Sezonu şampiyon tamamlayarak, ödülün sahibi olan Kenan Aydın, Sosyal Lig'de son haftaya kadar kıyasıya bir rekabetin sürdüğünü belirterek, "Bir yandan futbol bilgimle yarışıp, heyecan ve keyif yaşarken diğer yandan da böyle değerli bir ödülün sahibi olmak benim için inanılmaz bir mutluluk oldu. Bu güzel oyun ve ödül için teşekkür ediyorum. Gelecek sezon için de iddialıyım. Tüm futbolseverleri bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Sosyal Lig'de, 2020-2021 sezonu heyecanı yüksek, zorlu bir rekabete sahne oldu. Toplam 2,5 milyon kullanıcıya ulaşan Sosyal Lig'de 42 hafta boyunca yaşanan kıyasıya mücadelenin sonunda, toplam 4 bin 617 puan ile genel klasmanda birinci sırayı alan Bilecik'ten Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903), ödülün sahibi oldu. Sosyal Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın, ödül olan SUV segmentinin yeni aracı Kia Stonic'in anahtarını düzenlenen özel bir törenle Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç ve Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol'un elinden aldı.

Futbolseverlerin içindeki teknik direktörü ortaya çıkartan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, bir yandan futbol heyecanını farklı bir boyuta taşırken, diğer yandan da kullanıcılarına birbirinden cazip hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Oynaması ücretsiz olan Sosyal Lig'de, uzun ve zorlu bir sezonu başarıyla geride bırakan kullanıcılar ödüllerine kavuştu.

Sezon şampiyonunun araç kazandığı Sosyal Lig'de, sezon içinde 42 hafta boyunca her haftanın lideri de cep telefonu ve ilk 100 kişiye de 250'şer TL değerinde yakıt dağıtıldı. Sezon sonunda genel klasmanda ise, 2'inci ve 3'üncü sırayı alan kişiler 5 bin TL, sonraki 7 kişi bin TL, sonraki 90 kişi 500 TL, sonraki 400 kişi de 250 TL değerinde yakıt ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, uygulamaya her gün giriş yapan ve futbol bilgisini konuşturarak, eğlenceli soruları yanıtlayan kullanıcılara da her hafta çekiliş ile 3 adet kol saati hediye edildiği belirtildi.

"Gelecek sezon için de şimdiden hazırlanmaya başladık"

Sosyal Lig'in 2020-2021 sezonunda yaklaşık 2,5 milyon kullanıcı ile kendi rekorunu ileriye taşıdığını vurgulayan Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, "21 takımla, 42 hafta süren zorlu ve heyecan dolu çekişmelere sahne olan bir sezonu daha geri bıraktık. Sosyal Lig'de, kıyasıya rekabet bu sezon da son haftaya kadar devam etti. Biz de, hem haftalık hem de genel klasmanda başarılı olan Sosyal Lig kullanıcılarına dağıttığımız hediyeler ile bu heyecana mutluluk da katmaya çalıştık. Sezonun sonunda ise Kenan Aydın şampiyon oldu ve ödül olan aracı kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Sosyal Lig'i her sene hem içerik hem kapsam hem de ödüllerle daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gelecek sezon için de şimdiden güçlü bir şekilde hazırlanmaya başladık. Sosyal Lig'de, 2021-2022 sezonunda da yine hediyeler ve farklı sürprizler ile futbol tutkusunu haftanın her gününe taşıyarak, sporseverlerin 1 numaralı tercihi olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Sosyal Lig'i desteklemekten mutluluk duyuyoruz"

Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol, futbolun bugün dünya genelinde popüler sporlar arasında yer aldığını hatırlatarak, "Tüm sporseverlerin katılabildiği bir uygulama ile herkes bu heyecana dahil oldu. Şirket olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Sosyal Lig'i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kenan Aydın'ı tebrik ediyor, aracını güzel günlerde kullanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Futbolseverleri yeni sezonda bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum"

Sosyal Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın ise, "Çok mutluyum. Dijital ortamda bu tür oyunları oynamayı seviyorum. Özellikle pandemi sürecinde de vakit ve imkan buldukça Sosyal Lig'deki heyecana ortak olmaktan büyük keyif alıyorum. Ödül büyük olunca haliyle rekabet de büyük ve zorlu oluyor. Uzun ve zorlu bir sezonun ardından şampiyon olup, araç sahibi olmak benim için büyük bir mutluluk. Ayrıca gelecek sezon için de Sosyal Lig'de yine son derece zorlu bir rakip olacağımı şimdiden ilan etmek istiyorum. Futbola ilgi duyan, taktik bilgisine güvenen, mücadeleyi seven tüm futbolseverleri yeni sezonda da bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Sosyal Lig'in ideal 11'i ise şöyle belirtildi:

2020-2021 sezonunda başarılı performansları ile ligin, takımlarının kaderini belirleyen futbolcular, Sosyal Lig'in de ilk 11'ini oluşturdular. En iyi dizilişin 3-4-3 olduğu Sosyal Lig ideal 11'i; mevkileri, takımları ve topladıkları puanlarla birlikte şu futbolculardan oluştu:

Kaleci:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor - 195p)

Defans:

Domagoj Vida (Beşiktaş - 213p)

Nejc Skubic (Konyaspor - 204p)

Valentin Rosier (Beşiktaş - 201p)

Orta Saha:

Max Gradel (Sivasspor - 264p)

Alexandru Maxim (Gaziantep - 241p)

Anastasios Bakasetas (Trabzonspor - 236p)

Alassane Ndao (Karagümrük - 233p)

Forvet:

Cyle Larin (Beşiktaş - 262p)

Aaron Boupendza (Hatayspor - 234p)

Mame Diouf (Hatayspor - 258p) - İSTANBUL

Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın oldu
Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın oldu

Petrol Ofisi, Kenan Aydın, Şampiyon, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın oldu - Son Dakika


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