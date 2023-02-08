Söylenecek söz yok! Canlı yayın açıp Türkiye'yi yasa boğan depremle alay ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Söylenecek söz yok! Canlı yayın açıp Türkiye'yi yasa boğan depremle alay ettiler

08.02.2023 11:45

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları yaraladı. Görüntülerde iki genç kızın, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." sözleri herkesi çıldırttı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Depremler, binlerce vatandaşımızın aramızdan ayrılmasına neden oldu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilirken, sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı.

"İNŞALLAH YİNE BİR DEPREM OLSUN, YERLE BİR OLSUN BURALAR"

Bir sosyal medya programında canlı yayın yapan iki genç kızın kullandığı ifadeler tepki çekti. Genç kızlar, " Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal sözler sarf etti. Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, "Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız." dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkaha attı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

Videoya çok sayıda tepki yağdı. Görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'yı etiketleyerek harekete geçilmesini istedi.

YORUMLAR (2)
500
AYNI ACIYI YAŞAYANLAR, DEPREMZEDELER İÇİN KENETLENDİ AYNI ACIYI YAŞAYANLAR, DEPREMZEDELER İÇİN KENETLENDİ Depremin uydu görüntüleri yayınlandı! Depremin uydu görüntüleri yayınlandı!

Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Allah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söylenecek söz yok! Canlı yayın açıp Türkiye'yi yasa boğan depremle alay ettiler - Son Dakika


Son Dakika
11:58 "Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım
11:40 DSÖ, deprem için 3. seviye acil durum ilan etti
10:58 91 komando Erzincan'dan deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı
11:42 Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun duygusal şarkısıyla açtı
11:37 Komşuda da gündem deprem! Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı
11:28 Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu
11:22 Ekmeğin 14 liraya satılması büyük tepki çekmişti! Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu
10:56 Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri
11:19 Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu
10:59 Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 12:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: Söylenecek söz yok! Canlı yayın açıp Türkiye'yi yasa boğan depremle alay ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement