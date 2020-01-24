Soylu: 'Zeytin Dalı' yapılmasa Afrin, uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Zeytin Dalı' yapılmasa Afrin, uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu - Son Dakika

Soylu: 'Zeytin Dalı' yapılmasa Afrin, uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu.

Soylu: 'Zeytin Dalı' yapılmasa Afrin, uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Soylu, "Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapmasaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Belek bölgesindeki otelde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı can kaybı sayısının, 2012 ile 2016 arasında yaklaşık 5,5 kat artış gösterdiğini belirterek, "162'den 920'ye çıkıyor. Sadece 4 yılda. Sonraki yıl 941 olmuş. Sonrasında meseleyi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza götürdük, talimatlarını aldık hatta birilerinin tepkisini alan o ifadeyi kullandık. Hani uyuşturucu satıcısını görünce kolluk kuvvetlerimize, polislerimize 'ayağını kırın' dedik ya. Yarın öbür gün Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün Türkiye raporu açıklanacak. Raporda muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği 'Türkiye'de işkence var' iddiaları tamamen ortadan kaldırılıyor" diye konuştu.

Türkiye'de işkence olmadığını vurgulayan Soylu, "Türkiye'de kötü muamele istisnai. 2017 ve 2016'daki darbeden sonraki görüntüleri kötü muamele kapsamına almaya çalışmış. Darbecilerin gözaltına alındığı noktaları. Bizim ona itirazımız var zaten. 'Uyuşturucu ile mücadelede yer yer kötü muameleye rastlıyoruz' diyor. Bir meseleyi tespit etmişler. Ciddi bir şekilde sahayı baskıladık. Okul önlerinden, uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sizler, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018'de 657'ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz" dedi.

Bakan Soylu, "'Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapmasaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu" diye konuştu.


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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