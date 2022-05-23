SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı

23.05.2022 01:10
SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı

SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandıUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'nın son gününde dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı.

SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'nın son gününde dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı.

Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Makedonya'dan 58 yabancı olmak üzere toplam 152 sporcu katıldı. Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'nın MX sınıfında birinci Grigor Tsarev, ikinci Julian Rayehev ve üçüncü Gianmarco Santucci oldu. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın MX sınıfında ise birinci Şakir Şenkalaycı, ikinci Murat Başterzi ve üçüncü Eray Esentürk oldular. Dereceye giren sporculara ödüllerini Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Vali Yardımcısı Yusuf Güler, verdi.

Vali Yardımcısı Güler, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de tarihi bir anın yaşandığını belirterek, "Sultanların kenti, kentlerin sultanı olan Edirne'miz, bugün sportif bir etkinlikle tüm Türkiye'nin gündeminde. Tarihinde Balkanlar'ın kültürel anlamda başkenti olan ilimizi, sizlerin de desteğiyle Türkiye'nin spor merkezlerinden bir tanesi haline getireceğiz" dedi.

'SPORDA AVRUPA'NIN BAŞKENTLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin stratejik konumuna dikkat çekerek, "Edirne, Avrupa'nın geçiş güzergahı, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, fetihlerin başkenti. Bugün de 'Tarihin başkentinde sınırları zorluyoruz' sloganıyla tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. 3 dalda, 6 ülkeden 152 yarışmacının katıldığı motokros şampiyonasını Edirne'de gerçekleştiriyoruz. Edirne, tarih ve kültür kenti ama sporla da özdeşleşmiş bir kent. Çünkü tarihi Kırkpınar güreşleri Edirne'de yapılıyor. Olimpik havuzumuz var. Su sporlarında nehirlerimiz var. Edirne'mizi sporda da Avrupa'nın başkenti yapmayı hedefliyoruz. Bugün de bunu büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA MXGP'Yİ EDİRNE'DE YAPACAĞIZ'

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın MX sınıfında birinciliği kazanan Şakir Şenkalaycı da çok mutlu olduğunu diye getirdi. Şenkalaycı, "Çok zor ve yeni bir parkur. Normal parkurlarda çok daha zor etap yapıldı. Kum döşendi parkura ve otomatik olarak sürüşlerimizi daha zorladı. Dünkü yarışta bir talihsizlik yaşadım, biraz arkalarda kaldım ama bugün tekrar toparladım ve liderliği aldım. Aldığım puanla da Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci sıraya yerleştim. Edirne'mize hayırlı olsun, çok güzel bir parkur. Afyon'da Dünya MXGP Şampiyonası yapıldı. İkincisini de inşallah Edirne'de yapacağız. Edirne'de olması şarttı. Avrupa'daki sporcuları Türkiye'de misafir ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

MX sınıfındaki sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından şampiyonalar, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc ve kadınlar sınıflarının yarışları ile devam etti.

YORUMLAR
500
SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı Motokros heyecanı sona erdi Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, Motokros heyecanı sona erdi Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası,
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement