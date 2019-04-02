Spor Iem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Maçlar Oynandı

Spor IEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk maçlar oynandıTürkiye-Katar 2-3İtalya-Azerbaycan 0-1Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk maçlar oynandı.

Spor IEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk maçlar oynandı



Türkiye-Katar 2-3



İtalya-Azerbaycan 0-1



Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk maçlar oynandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan maçlarda Türkiye Katar'a 3-2 mağlup olurken, A Grubu'nun diğer maçında Azerbaycan İtalya'yı 1-0 yendi.



İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HAYDAR ÖZDEMİR FİNALE ÇIKARSAK GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ



Turnuva hakkında bilgiler veren İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Türk polis Teşkilatının 174. kuruluş Yıl dönümü sebebiyle düzenlediğimiz bir etkinlik bu. İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Çalışkan'ın himayelerinde gerçekleştiriyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü haricinde 7 farklı ülkeden 8 takım olarak organizasyon içinde bulunacağız. Öncelikle iki ayrı grupta grup eleme maçları yapacağız. Sonrasında yarı final müsabakaları, üçüncülük dördüncülük müsabakası ve son olarak Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce final maçı gerçekleşecek. Burada Türkiye olarak finale çıkma gibi ciddi hedefimiz var. Takımımız iyi, arkadaşlarımız iyi çalıştılar. Finale çıkarsak Galatasaraylı taraftarlardan da destek bekliyoruz dedi.



İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI MUHARREM YAZGAN FİNALDE İSPANYA YA DA İTALYA'YI İSTİYORUZ



Turnuvanın finalinde İspanya veya İtalya gibi futbolda ekol olan iki ülkeden biriyle karşılaşmak istediklerini ifade eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Takımımızı tamamen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosundan oluşturduk. Genç arkadaşlarımız yaklaşık üç aydır beraber topluca antrenman, maç yapıyoruz. Ev sahibi olmanın avantajını kullanarak kupayı kaldırmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımın beni bu konuda mahcup etmeyeceğinden eminim. Takımda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bulunacağım. Bu bir turnuva sonuç olarak, insanlar bir mücadele gösteriyor. Maçlarda hırs elbette olabilir ancak maçlar dışında kardeşlik hakim olacak. Tabii ki şampiyon biz olacağız. Kıbrıs'ın finali bizde oynamak istediğini duyduk. Herkes bizimle final oynamak istiyor. Ben kendimi bildim bileli hem oyuncu hem de seyirci olarak futbolun içindeyim. İki futbol ülkesi İtalya ve İspanya ile finalde karşılaşmak isterim. Benim tercim bu iki ülkeden birinin olması. Bu organizasyonu müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın himayesinde gerçekleştiriyoruz inşallah sonunda da kupayı müdürümüze arz edeceğiz. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil bir çok sponsor bize bu konuda yardımcı oldu. TFF, tesislerini bize tamamen açtı. Türkiye'nin bu güzide kurumuna şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.



KOMİSER HAKAN ÖZCAN MİLLİ TAKIM OYUNCULARININ KALDIĞI ODALARDA KALIP, KAMP YAPMAK BİZLERİ MOTİVE EDİYOR



Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Komiser Hakan Özcan, İstanbul Çevik Kuvvet olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Buraya hazır geldik. Burada ortam çok güzel. Tesisler gerçekten çok güzel, bizim için de farklı bir deneyim oldu. Biz müdürümüzün de dediği gibi bu kupayı alacağız. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Tesisler çok güzel, bu havayı solumak çok güzel. Milli takım oyuncularının kaldığı odalarda kalıp, kamp yapmak bizleri motive ediyor diye konuştu.



KOMİSER OKAN SEVİNÇ MİLLİ FORMAYI GİYMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR



Turnuvada Türkiye'yi temsil etmelerinin kendileri için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Komiser Okan Sevinç, Burada olmak bizim için büyük bir onur. Milli formayı giymek bizim için bir şans, büyük bir onur. Bu onura layık olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah izin verirse de kupayı biz kazanacağız. Biz rakiplerden çok kendimize baktık. Üç aydır bir sorun yaşamadan çalışıyoruz. Bizim için A takımı B takımı önemli değil. Elimizden ne geliyorsa vereceğiz. Kardeşçe bir ortam olacak ama sonuçta kazanan inşallah biz olacağız dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu

Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti

Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı