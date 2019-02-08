Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

1 saat önce

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, bugün yapılan müsabakalarla birlikte başladı.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı, System.String[]
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, bugün yapılan müsabakalarla birlikte başladı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda başlayan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkanlar belirlendi. İl bazında Kocaeli; 3'er altın, gümüş ve bronz madalya ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun ikinci yurt içi organizasyonu olan Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı. 62 ilden 251 kadın, 423 erkek judokanın mücadele edeceği şampiyonanın ilk gününde; kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi.

İl sıralamasında Kocaelili judocular üçer altın, gümüş ve bronz madalya ile birinci sırada yer alırken, ikinciliği ve üçüncülüğü birer altın madalya ile İstanbul ve Karaman elde etti.

İlk gün sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

Kadınlar: 44 Kg: 1. Merve Azak (Kocaeli), 2. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 3. Aslı Turan (Ankara), 3. A. Nur Sülün (Kocaeli)

48 Kg: 1. Sıla Ersin (Kocaeli), 2. Çağla Serdar (Kocaeli), 3. Özge Andıç (Ankara), 3. Buketnur Karabulut (Kocaeli)

Erkekler: 55 Kg: 1. Emirhan Karahan (Kocaeli), 2. Enes Çakan (Kocaeli), 3. Uluer Göç (Kocaeli), 3. T. Erdoğan Ertürk (Samsun)

60 Kg: 1. Enes Uysal (Karaman), 2. Berat Bedir (Düzce), 3. Burak Mecit (İzmir), 3. Burak Yıldırım (Manisa)

66 Kg: 1. A. Berkin Özcan (İstanbul), 2. Berat Kılıç (Balıkesir), 3. Seyit Erel (Ankara), Eren Aksoy (Ordu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:16 Kaynak: DHA

Kocaeli, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım Kayserisporlu Taraftarlar, Volkan Demirel'i Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 22:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]