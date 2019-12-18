Sporda 2019 yılının

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı jüri özel ödülüne layık görüldü.
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı "Sporun Enleri 2019" töreni Yeşilköy'de bir otelde yapıldı. Gecede birçok isim "Sporun Enleri 2019" töreniyle başarılarını taçlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü alırken, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' eski bakan Murat Başesgioğlu'na verildi. 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz olurken, "Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı" ise Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.
Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:
Yılın spor insanı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Yaşam boyun onur ödülü
Eski Bakan Murat Başesgioğlu
Yılın en başarılı kulüp başkanı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
Yılın altyapıya en çok önem veren başkanı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Yılın spor yöneticisi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Türk sporuna katkı ödülü
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran
Yılın futbol takımı ve teknik direktörü
A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş
"Yılın futbolcusu"
Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu
"Yılın basketbol takımı ve koçu"
Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman
"Yılın voleybol takımı"
A Milli Kadın Voleybol Takımı
"Yılın erkek sporcusu"
Olimpiyat kotası alan dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak
Yılın kadın sporcusu
Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu
Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ve antrenörü
Paletli yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu
Yılın ümit vaat eden sporcusu
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy
"Yılın en sempatik sporcusu
Milli okçu Mete Gazoz
Çevreye en duyarlı sporcu
Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen
Yılın en iyi spor kanalı
TRT Spor
Yılın en iyi spor programı
Ajans Saati (TRT Spor)
Jüri özel ödülü
İhlas Haber Ajansı
Anadolu Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı
Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz
Yılın en iyi spor gazetesi
Fanatik Gazetesi
Yılın en iyi spor sayfası
Sabah Gazetesi
Yılın en iyi spor yazarı
Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın
Yılın ses getiren spor haberi
MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler
Yılın en iyi spor muhabiri
Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi
Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri
Merve Görgün - FOX TV
Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı
NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)
Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan TV programı ve yapımcısı
Tek Rumeli/ Mehmet Çelik'le Spor Penceresi
Yılın en başarılı federasyonu
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu
Triatlon Federasyonu
"Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu
Asist Analiz
Yılın sosyal medya hesabı
Tribün Dergi
Yılın spor portalı
Spor Arena/ Hürriyet - İSTANBUL