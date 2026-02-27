Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali - Son Dakika
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

27.02.2026 20:07
Haber Videosu

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, sürücülerin güvenliği açısından yolun halen trafiğe kapalı olduğu belirtildi. Öte yandan yolun son hali dron ile görüntülendi.

Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı.

YOL TRAFİĞE HALA KAPALI

Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ

Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

SU SEVİYESİ HALA YÜKSEK

Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi.

Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

SON HALİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sular altında kalmasının ardından gündem olan yolun son hali dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

