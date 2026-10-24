Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı

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Sultanbeyli\'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş\'u duygulandırdı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Sultanbeyli’de Kültür, Eğitim ve Sosyal Yatırımlar Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törende 5 projenin açılışı yapılırken 5 yeni yatırımın da temeli atıldı. Kurtulmuş’un merhum babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un adını taşıyan Şehir Düşünce Merkezi ise törende duygusal anlara sahne oldu.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür, Eğitim ve Sosyal Yatırımlar Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende 5 projenin açılışı yapılırken 5 yeni yatırımın da temeli atıldı.

Sultanbeyli’nin yıllar içerisindeki gelişimine dikkat çeken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Belediye Başkanımız Ali Tombaş kardeşimiz göreve geldiği günden itibaren ekibiyle birlikte canla başla çalışıyor. Kendisini ve bütün belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız ve temelini attığımız yatırımların Sultanbeyli’ye hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Tören kapsamında; Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Sultanbeyli Şehir Düşünce Merkezi, Hamidiye Gençlik Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Fetih Korusu Sosyal Tesisleri ile Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Aydos Sosyal Tesisleri, Akşemsettin Gençlik Merkezi, Sultanbeyli Terminali, Ahmet Yesevi Anaokulu ile Battalgazi ve Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur’an Kursları için de temel atma töreni düzenlendi.

Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı

"YENİ PROJELER SULTANBEYLİ’YE HAYIRLI OLSUN"

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli’nin geçmişten bugüne yaşadığı değişime dikkat çekerek ilçeye kazandırılan yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sultanbeyli’ye ilk geldiği yıllardaki imkânları hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Sultanbeyli, İstanbul’un en fazla hizmet alan ve hizmet üreten ilçelerinden biri hâline geldi. Belediye Başkanımız Ali Tombaş kardeşimiz göreve geldiği günden itibaren ekibiyle birlikte canla başla çalışıyor. Kendisini ve bütün belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız ve temelini attığımız yatırımların Sultanbeyli’ye hayırlı olmasını diliyorum. Sultanbeyli Düşünce Merkezi’ne muhterem babam, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un adının verilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Babam benim ilk hocamdır, ilk yol göstericimdir. Hayatını ilme, hayır hizmetlerine ve insanların okumasına adamış önemli bir insandı. İsminin böylesine güzel bir merkeze verilmiş olması benim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı

“EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAMA 5 YENİ YATIRIM KAZANDIRDIK”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanında tamamlanan projelerin önemine dikkat çekti.

Başkan Tombaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Sultanbeyli’mize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehir Kütüphanemiz, Hamidiye Gençlik Merkezimiz, Fetih Korusu Sosyal Tesislerimiz, Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonumuz ile Sultanbeyli Şehir Düşünce Merkezimiz ilçemize önemli katkılar sunacak. Gençlerimizin eğitimine destek olacak, kültürel hayatımızı geliştirecek ve hemşehrilerimizin sosyal imkânlarını artıracak bu yatırımların Sultanbeyli’mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı

“5 YENİ PROJENİN TEMELİNİ ATIYORUZ”

Sultanbeyli’nin geleceğine yönelik yatırımların da sürdüğünü belirten Başkan Ali Tombaş, temeli atılan projelerle ilçenin eğitim, gençlik, sosyal yaşam ve ulaşım alanlarındaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Tombaş, “Bugün beş projemizin açılışını yaparken beş yeni yatırımımızın da temelini atıyoruz. Akşemsettin Gençlik Merkezimiz, Ahmet Yesevi Anaokulumuz, Battalgazi ve Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur’an Kurslarımız, Aydos Sosyal Tesisleri Genişletme Projemiz ve Sultanbeyli Terminalimizle ilçemize yeni hizmetler kazandıracağız. Bizim önceliğimiz, Sultanbeyli’mizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir. Bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı
Numan KurtulmuşSultanbeyliAli TombaşSon Dakika

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