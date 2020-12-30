2020-2021 Sezonu Süper Lig 16'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
2 OCAK CUMARTESİ:13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU16.00 MKE Ankaragücü- Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN19.00 Atakaş Hatayspor- İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN3 OCAK PAZAR: 13.30 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA16.00 Fatih Karagümrük- Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK19.00 Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS4 OCAK PAZARTESİ: 19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor