Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı

30.12.2020 13:03
Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

2 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU16.00 MKE Ankaragücü- Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN19.00 Atakaş Hatayspor- İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN3 OCAK PAZAR: 13.30 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA16.00 Fatih Karagümrük- Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK19.00 Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS4 OCAK PAZARTESİ: 19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA


Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Eylül, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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