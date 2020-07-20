Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Başakşehir

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.



TÜRK TEKNİK ADAMLAR SON 13 SEZONA DAMGA VURDU



Süper Lig'de 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.



Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray ve son olarak 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı.



Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico oldu.



TERİM ZİRVEDE



Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.



Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-



2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kezle Ahmet Suat Özyacı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983- 1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.



ŞAMPİYONLAR



Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:



Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi



1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan



1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan



1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan



1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye



1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye



1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya



1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere



1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya



1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya



1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan



1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya



1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya



1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere



1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere



1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere



1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya



1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya



1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye



1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye



1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya



1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye



1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye



1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye



1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya



1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya



1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye



1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya



1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya



1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya



1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye



1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya



1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere



1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere



1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere



1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya



1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya



1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya



1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya



1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye



2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya



2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya



2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya



2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya



2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika



2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya



2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye



2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye



2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye



2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye



2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye



2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye



2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye



2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye



2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye



2019-20 Medipol Başakşehir Okan Buruk Türkiye



