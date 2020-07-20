Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Başakşehir - Son Dakika

Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Başakşehir

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.

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TÜRK TEKNİK ADAMLAR SON 13 SEZONA DAMGA VURDU


Süper Lig'de 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.


Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray ve son olarak 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı.


Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico oldu.


TERİM ZİRVEDE


Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.


Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-


2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.


Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kezle Ahmet Suat Özyacı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983- 1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.


ŞAMPİYONLAR


Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:


Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi


1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan


1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan


1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan


1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye


1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye


1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya


1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere


1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya


1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya


1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan


1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya


1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya


1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere


1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere


1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere


1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya


1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya


1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye


1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye


1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya


1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye


1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye


1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye


1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya


1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya


1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye


1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya


1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya


1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya


1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye


1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya


1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere


1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere


1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere


1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya


1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya


1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya


1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya


1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye


2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya


2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya


2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya


2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya


2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika


2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya


2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye


2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye


2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye


2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye


2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye


2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye


2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye


2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye


2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye


2019-20 Medipol Başakşehir Okan Buruk Türkiye


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:36 

Son Dakika Spor Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Başakşehir - Son Dakika Spor
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