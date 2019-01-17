Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de İkinci Yarının Perdesi Açılıyor

Süper Lig'de İkinci Yarının Perdesi Açılıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de İkinci Yarının Perdesi Açılıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 24 Aralık 2018'de oynanan iki maçla başlayan devre arası, yarın yapılacak tek maçla bitecek.

Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar'da yapılacak Akhisarspor- Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

Ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor- Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Puan durumu

Ligde ilk yarının sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR17 10 5 2 22 8 14 35
2. TRABZONSPOR17 8 5 4 32 22 10 29
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR17 8 5 4 26 16 10 29
4. KASIMPAŞA17 9 2 6 37 28 9 29
5. GALATASARAY17 8 5 4 30 21 9 29
6. ANTALYASPOR17 8 3 6 19 21 -2 27
7. BEŞİKTAŞ17 7 5 5 28 23 5 26
8. ATİKER KONYASPOR17 6 7 4 23 20 3 25
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR17 6 6 5 24 23 1 24
10. GÖZTEPE17 7 1 9 18 19 -1 22
11. BURSASPOR17 4 9 4 17 17 0 21
12. MKE ANKARAGÜCÜ17 6 2 9 17 26 -9 20
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR17 5 4 8 15 25 -10 19
14. AYTEMİZ ALANYASPOR17 5 3 9 13 22 -9 18
15. AKHİSARSPOR17 4 5 8 19 26 -7 17
16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16
17. FENERBAHÇE17 3 7 7 16 24 -8 16
18. ÇAYKUR RİZESPOR17 1 9 7 19 28 -9 12


Transfer döneminin bitmesine 14 gün kaldı

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin bitmesine 14 gün kaldı.

FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayan ve 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Spor
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