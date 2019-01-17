Süper Lig'de İkinci Yarının Perdesi Açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Süper Lig'de 24 Aralık
2018'de oynanan iki maçla başlayan devre arası, yarın yapılacak tek maçla bitecek.
Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar
'da yapılacak Akhisarspor- Beşiktaş
müsabakasıyla sona erecek.
Ligde 18. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atiker Konyaspor
(Erzurum Kazım Karabekir
)
13.30 Evkur
Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
(Antalya)
19.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü
(Türk Telekom
)
20 Ocak Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
(Bahçeşehir
Okulları)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
(Medical Park)
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor- Fenerbahçe
(Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor
(Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
)
Puan durumu
Ligde ilk yarının sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|10
|5
|2
|22
|8
|14
|35
|2.
|TRABZONSPOR
|17
|8
|5
|4
|32
|22
|10
|29
|3.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|17
|8
|5
|4
|26
|16
|10
|29
|4.
|KASIMPAŞA
|17
|9
|2
|6
|37
|28
|9
|29
|5.
|GALATASARAY
|17
|8
|5
|4
|30
|21
|9
|29
|6.
|ANTALYASPOR
|17
|8
|3
|6
|19
|21
|-2
|27
|7.
|BEŞİKTAŞ
|17
|7
|5
|5
|28
|23
|5
|26
|8.
|ATİKER KONYASPOR
|17
|6
|7
|4
|23
|20
|3
|25
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|6
|6
|5
|24
|23
|1
|24
|10.
|GÖZTEPE
|17
|7
|1
|9
|18
|19
|-1
|22
|11.
|BURSASPOR
|17
|4
|9
|4
|17
|17
|0
|21
|12.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|6
|2
|9
|17
|26
|-9
|20
|13.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|17
|5
|4
|8
|15
|25
|-10
|19
|14.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|5
|3
|9
|13
|22
|-9
|18
|15.
|AKHİSARSPOR
|17
|4
|5
|8
|19
|26
|-7
|17
|16.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|3
|7
|7
|16
|22
|-6
|16
|17.
|FENERBAHÇE
|17
|3
|7
|7
|16
|24
|-8
|16
|18.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|1
|9
|7
|19
|28
|-9
|12
Transfer döneminin bitmesine 14 gün kaldı
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin bitmesine 14 gün kaldı.
FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayan ve 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek.