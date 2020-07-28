Süper Lig'e "yabancı" damgası - Son Dakika

Süper Lig'e "yabancı" damgası

Süper Lig'de toplam 524 futbolcu görev alırken, bunların 275'i yabancı, 249'u ise Türk oyuncular oldu.

Süper Lig'e

Süper Lig'de toplam 524 futbolcu görev alırken, bunların 275'i yabancı, 249'u ise Türk oyuncular oldu.

Ligde 9 yabancı ve 11 Türk futbolcu, geride kalan sezonda iki farklı takımda forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 393 bin 822 dakika (yüzde 65,3) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 209 bin 498 (yüzde 34,7) dakika sahada kaldı.

Sadece Sivasspor'da yerliler daha çok sahada kaldı

Süper Lig'de sadece Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu dördüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlı takım, ligde 13 yerli ve 14 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular 17 bin 615 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 15 bin 976 dakika görev aldı.

Yabancılar en fazla süreyi Galatasaray'da aldı

Galatasaray, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Galatasaray'da sezon boyunca 19 yabancı ve 13 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 491 dakika, yerliler ise 8 bin 7 dakika sahada kaldı.

En fazla yabancı oynatan Kasımpaşa

Süper Lig'de geride kalan sezonda sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Kasımpaşa oynattı.

Lacivert-beyazlı takım, sezon boyunca 20 yabancı futbolcuya şans tanıdı.

Bu alanda Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor, 19'ar oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı.

Küme düşen Hes Kablo Kayserispor, ligde 23 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.

Goller de yabancılardan

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 875 golün 632'sini (yüzde 72,2) yabancı, 243'ünü (yüzde 27,8) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

Ligde sadece Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.

Yerli ve yabancı oyuncular

Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:

Türk Yabancı

Takımlar Futbolcu Süre Gol Futbolcu Süre Gol

Aytemiz Alanyaspor 12 8823 10 13 24790 51

Beşiktaş 15 11318 28 16 22243 31

BtcTurk Yeni Malatyaspor 12 11761 10 15 21702 34

Çaykur Rizespor 12 8530 4 19 25047 34

Demir Grup Sivasspor 13 17615 28 14 15976 27

Fenerbahçe 19 16213 22 13 17232 36

Fraport TAV Antalyaspor 17 14764 17 15 18751 24

Galatasaray 13 8007 14 19 25491 41

Gaziantep FK 11 10693 13 15 22833 36

Gençlerbirliği 14 11435 5 15 21925 34

Göztepe 15 14238 28 14 19351 16

Hes Kablo Kayserispor 23 9878 8 19 23660 32

İttifak Holding Konyaspor 12 12224 6 15 21213 30

Kasımpaşa 14 11798 15 20 21669 38

Medipol Başakşehir 13 10059 8 16 23566 57

MKE Ankaragücü 18 9804 10 17 23659 21

Trabzonspor 15 10930 10 15 22605 66

Yukatel Denizlispor 12 11408 7 14 22109 24

TOPLAM 260 209498 243 284 393822 632

Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:19

Son Dakika Spor Süper Lig'e 'yabancı' damgası - Son Dakika Spor
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