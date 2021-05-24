Süper Lig'e yükselecek İzmir ekibinin kasası dolacak

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Play-Off finalinde mutlu sona ulaşacak İzmir ekibi, sportif başarının yanı sıra büyük bir gelirin de sahibi olacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çarşamba günü oynanacak Altay-Altınordu finali öncesi kentteki futbolseverler büyük heyecan yaşarken, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak. 2020-21 sezonunda Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödedi.

Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.

HÜSAMETTİN'İN DUYGUSAL MAÇI

Altyapısından yetiştiği Altay'da 18 yıl geçirdikten sonra geçen sezon Altınordu'ya transfer olan forvet Hüsamettin Yener, Play-Off finalinde eski takımına karşı duygusal anlar yaşayacak. Yılport Samsunspor'la deplasmanda oynanan yarı final rövanş maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Hüsamettin'in Altay karşısında sonradan da olsa oyuna girmesi bekleniyor. Hüsamettin bu sezon ikinci yarıda Altay'a attığı golün ardından sevinmemişti.

SİNAN BU KEZ GÜLMEK İSTİYOR

Altınordu kaptanı Sinan Osmanoğlu, daha önce Gaziantep FK ile 2017-18'de Play-Off finali heyecanı yaşadı. Gaziantep ekibi seri penaltı atışlarıyla Süper Lig biletini Erzurumspor'a kaptırırken, bu karşılaşmada süre bulamayan Sinan bu defa yıllardır formasını giydiği Altınordu için ter dökecek. Altınordu'ya 2012'de transfer olup Gaziantep'te oynadığ 1 sezon dışında 8 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleden Sinan, kulübünde 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'den sonra bir kupa da 1'inci Lig'de kaldırıp Süper Lig tecrübesi yaşamak istiyor. Tecrübeli stoper kırmızı-lacivertli formayla toplam 230 resmi müsabakaya çıktı.

RECEP FİNALLERE ALIŞIK

Altınordu'da orta saha oyuncusu Recep Aydın, Play-Off'lara aşina olan bir isim olarak dikkat çekiyor. 2011-12'te Konyaspor formasıyla Play-Off'ta yarı final tecrübesi yaşayan Recep, bir sonraki sezon yeşil-beyazlı takımla Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da Kardemir Karabükspor'la ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevincine ortak olan deneyimli oyuncu, 2016-17'de Giresunspor'la 2019-20'de Bursaspor'la yarı finalde elenmenin üzüntüsünü yaşadı. İzmir ekibinde Ahmet Dereli 2015-16'da Adanaspor'la şampiyon olarak, Ahmet İlhan ise 2018-19'da Gençlerbirliği ile ilk 2'den Süper Lig'e çıktı.

AMATÖRDEN SÜPER LİG'E

Altınordu'nun sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, kısa sürede lig basamaklarını tırmanarak Süper Lig seviyesinde oynamaya çok yaklaştı. 2016-17 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Edirnespor formasını terleten Metehan, 2017-19 yılları arasında 3'üncü Lig'de top koşturdu. 2019-2020'nin devre arasında Altınordu'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu yarım sezonda 4 gol atarken, bu sezon rakip fileleri 8 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekti. Metehan'la Süper Lig kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

İBRAHİM 40 YAŞINDA SON KUPANIN PEŞİNDE

Altay'da 39 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk, kariyerin son kupasını alarak jübile yapmak istiyor. 19 Haziran'da 40 yaşına girecek profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan kaptan İbrahim, kariyerindeki 6'ncı şampiyonluğu yaşamak için kolları sıvadı. Süper Lig'de Bursaspor'la, 1'inci Lig'de Sivasspor'la, 2'nci Lig'de Altay ve Kayseri Erciyesspor'la, 3. Lig'de ise Karamanspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli savunmacı, "Aktif futbol hayatıma son bir kupayla veda etmek istiyorum" diye konuştu.

POKO FUTBOLUYLA MEST ETTİ

Altay'da son haftalarda formayı kapan Gabonlu ön libero Andre Poko, sergilediği futbolla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu. Hem savunmada hem de hücumda etkili işler yapan Poko için, "Tam bir savaşçı" benzetmesi yapıldı. Göztepe'den ayrıldıktan sonra ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen deneyimli futbolcu, forma girmesin ardından normal sezonun son 3 maçı ve İstanluspor'a karşı oynanan Play-Off yarı final maçlarında ilk 11'deki yerini garantiledi.

ALTAY'DA ŞAMPİYON ÇOK

Siyah-beyazlılarda pek çok oyuncu daha önce 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Kaleci Cihan, Çaykur Rizespor'la, Stackhowiak Denizlispor'la şampiyionluk, sağ bek Tolga BŞB Erzurumspor ve Konyaspor'la Play-Off birinciliği, sol açık Erhan Gaziantep FK ve Erzurum'da Play-Off şampiyonluğu, stoper İbrahim Sivasspor'la şampiyonluk yaşadı. Stoper Murat Yeni Malatyaspor ve Karabükspor'la, sol bek Mehmet Erdem Gaziantep FK'yla, sağ bek Rıdvan Gaziantep FK, Sivasspor ve Elağıspor'la, sol bek Çağlar, Kayserispor'la sol kanat Ziya Denizlispor'la, ön libero Scuk Erzurumspor'la 2 kez, Zeki ise Karagümrük ve Antalyaspor'la Süper Lig'e yükseldi.

PAIXAO TAÇLANDIRMAK İSTİYOR

Altay formasıyla son 3 sezonda TFF 1'inci Lig'de gol kralı olan Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'e çıkma hayaline çok yaklaştı. Attığı birbirinden nefis gollere rağmen ilk 2 sezonunda takımıyla Play-Off'a kalmayı başaramayan Portekizli gol makinası bu kez hedefe ulaşmak istiyor. Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Paixao, İzmir ekibiyle Süper Lig'de gollerine devam etmek istiyor. Paixao, ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22, bu sezon da Play-Off'lar dahil 24 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NİYET 1'İNCİ LİG'E KISMET

29 Mayıs'taki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğini Portekiz'e kaptıran Atatürk Olimpiyat Stadı, 1'inci Lig finaliyle görüceye çıkacak. İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak dev finalin Türkiye'den alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig için son biletin verileceği 1'inci Lig finalini İstanbul'da gerçekleştirme kararı aldı. Bakımdan geçen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir İzmir temsilcisi adını Süper Lig'e yazdıracak. Play-Off yarı final rövanşında İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşan Altay, İzmir'e dönmeyerek Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı. Öte yandan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, koronavirüs pandemisi nedeniyle iki İzmir takımı arasındaki finalin İzmir'de oynanması için TFF'ye dilekçe verdi.

- İzmir