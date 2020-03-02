Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor - Son Dakika

24 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 kulüp, 32 farklı teknik direktör ile çalıştı. Ligde sadece 5 kulüp sezona başladığı hocaları ile devam ederken, Kayserispor ile Ankaragücü en çok teknik direktör değişikliği yaşayan ekip oldu.

Süper Lig ekiplerine teknik direktör dayanmıyor. Dün gece Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor'da da Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra, Süper Lig ekiplerinden 13 kulüp, teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde sezona başladığı isimle yoluna devam eden sadece 5 kulüp kaldı. Galatasaray, Sivasspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Gaziantep FK, sezona başladıkları hoca ile yola devam eden kulüpler oldu.

REKOR KAYSERİSPOR VE ANKARAGÜCÜ'NDE

Bu sezon işlerin yolunda gitmediği Kayserispor ve Ankaragücü, teknik direktör değişiminde adlarını zirveye yazdı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından takımı Samet Aybaba'ya emanet etti. Aybaba ile de istediği başarıyı yakalayamayan Kayserispor, daha sonra Bülent Uygun'u göreve getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 7 lig maçında sadece 2 galibiyet alınca, sarı-kırmızılı yönetim yine hoca değişikliğine gitti ve takımı son olarak Robert Prosinecki'ye emanet etti.

Başkent temsilcisi Ankaragücü ise sezona Ayhan Atik ile başladı. Ligin 4. haftasında takım Metin Diyadin'e emanet edilirken, 12. haftada göreve Mustafa Kaplan getirildi. Kaplan ile 6 maçta sadece 3 puan toplayan sarı-lacivertliler, sezona Mustafa Reşit Akçay ile devam etme kararı aldı. 24 haftada 4 farklı hoca ile mücadele eden Kayserispor ve Ankaragücü'nü bu alanda yaptıkları 3 hoca değişikliği ile Kasımpaşa, Denizlispor, Antyalyaspor ve Ankaragücü takip etti.

7 HOCA SEZONDA İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

Süper Lig'de görev alan 7 teknik adam ise bu sezon iki farklı takım çalıştırdı. Sergen Yalçın (Malatyaspor-Beşiktaş), Bülent Uygun (Kayserispor-Denizlispor), Tamer Tuna (Göztepe-Antalyaspor), Mustafa Kaplan (Gençlerbirliğ-Ankaragücü), Kemal Özdeş (Kasımpaşa-Malatyaspor), Ünal Karaman (Trabzonspor-Çaykur Rizespor), Bülent Korkmaz (Antalyaspor-Konyaspor) bu sezon iki farklı takımın kulübesinde oturdu.

ÜÇ BÜYÜKLERDE EN İSTİKRARLISI GALATASARAY

Bu sezon üç büyüklerden ise Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktör değişikliğine gitti. Beşiktaş'ta sezon başında göreve gelen Abdullah Avcı 18. haftada görevden ayrıldı. Siyah-beyazlılarda takım 20. haftada Sergen Yalçın'a emanet edildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Ersun Yanal da beklentilerin altında kalınca, sarı-lacivertli yönetim tarafından dün görevden alındığı açıklandı. Yarın Türkiye Kupası'nda takımın son kez başında sahaya çıkacak Yanal'ın yerine ise kimin geleceği henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz sezonu üç kupayla kapatan Galatasaray'da Fatih Terim ise yoluna devam ediyor.

İşte 2019-2020 sezonunda 24 hafta sonunda yapılan teknik adam değişiklikleri:

Trabzonspor: Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir

Galatasaray: Fatih Terim

Sivasspor: Rıza Çalımbay

Başakşehir: Okan Buruk

Beşiktaş: Abdullah Avcı, Sergen Yalçın

Alanyaspor: Erol Bulut

Fenerbahçe: Ersun Yanal

Göztepe: Tamer Tuna, İlhan Palut

Gaziantep: Marius Sumidica

Denizlispor: Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun

Gençlerbirliği: Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Tamer Tuna

Yeni Malatyaspor: Sergen Yalçın, Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: İsmail Kartal, Ünal Karaman

Konyaspor: Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz

Kasımpaşa: Kemal Özdeş, Tayfur Havutçu, Fuat Çapa

Ankaragücü: Ayhan Atik, Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay

Kayserispor: Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki