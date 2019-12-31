Süper Lig'in istikrar abideleri

İlk yarısı sona eren Süper Lig'de 31 futbolcu, 17 maçın tamamında da forma giydi.



Ağustos ayının ortasında başlayan Süper Lig'de 4,5 ay süren ilk yarıda 18 takımda 429 farklı futbolcu forma giydi. Rakipleriyle mücadele eden futbolcular, takım arkadaşlarıyla da sıkı bir forma rekabetine girdi.



Ligin ilk yarısında 15 takımdan toplam 31 futbolcu, performanslarıyla teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. İstikrar abidesi oyuncular, sakatlık yaşamazken, cezalı duruma da düşmedi.



14 futbolcu 90'ar dakika süre aldı



Bu futbolculardan 14'ü tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika forma giydi ve toplamda bin 530'ar dakika sahada kaldı.



Antalyaspor'dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Fabien Farnolle, Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak, Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Gaziantep FK'den Alin Dorinel Tosca ile Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ile Mert Günok, MKE Ankaragücü'nden Korcan Çelikay ile Michal Pazdan ve Yukatel Denizlispor'dan Adam Stackhowiak ilk yarının tamamında süre alan isimler oldu.



İlk yarının vazgeçilmezleri



Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçın tamamında da süre alan futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle:



Takım Futbolcu Süre



Antalyaspor Nazım Sangare 1530 Aytemiz Alanyaspor Jose Marafona 1530 BtcTurk Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle 1530 Çaykur Rizespor Dario Melnjak 1530 Demir Grup Sivasspor Aaron Appindangoye 1530 Demir Grup Sivasspor Caner Osmanpaşa 1530 Fenerbahçe Altay Bayındır 1530 Gaziantep FK Alin Dorinel Tosca 1530 Gaziantep FK Jean Armel Kana Bıyık 1530 Medipol Başakşehir Edin Visca 1530 Medipol Başakşehir Mert Günok 1530 MKE Ankaragücü Korcan Çelikay 1530 MKE Ankaragücü Michal Pazdan 1530 Yukatel Denizlispor Adam Stackhowiak 1530 Fenerbahçe Ozan Tufan 1527 Gençlerbirliği Stephane Sessegnon 1517 Trabzonspor Alexander Sörloth 1511 Trabzonspor Antony Nwakaeme 1495 BtcTurk Yeni Malatyaspor Adis Jahovic 1494 Gaziantep FK Papy Djilobodji 1486 Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa 1484 İttifak Holding Konyaspor Jens Jonsson 1445 Demir Grup Sivasspor Mert Hakan Yandaş 1439 İttifak Holding Konyaspor Deni Milosevic 1419 Aytemiz Alanyaspor Anastasios Bakasetas 1398 Yukatel Denizlispor İsmail Aissati 1290 Yukatel Denizlispor Modou Barrow 1263 BtcTurk Yeni Malatyaspor Guilherme Marques 1228 Göztepe Halil Akbunar 971 Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt 682 Kasımpaşa İlhan Depe 553



