Süper Lig ve Basketbol Müsabakaları Bugün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig ve Basketbol Müsabakaları Bugün

25.01.2026 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Süper Lig'de önemli maçlar var. Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

TÜMOSAN Konyaspor

17.00 Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Göztepe

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ

16.30 Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak, Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

1'İNCİ LİG

13.30 Atakaş Hatayspor - Eminevim Ümraniyespor

13.30 SMS Grup Sarıyer - Arca Çorum FK

16.00 Özbelsan Sivasspor - Amed SK

19.00 Manisa FK - İstanbulspor

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Anadolu Efes - Bursaspor

15.30 Trabzonspor - Safiport Erokspor

18.00 Aliağa Petkim - Fenerbahçe Beko

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 BOTAŞ - Fenerbahçe Opet

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut

16.00 Melikgazi Kayseri - ÇİMSA ÇBK Mersin

VOLEYBOL

-Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe Medicana - Cizre Bld.

14.00 Ziraat Bankkart - Bursa BBSK

16.00 Akkuş Bld. - İstanbul Gençlik

16.00 Gaziantep Gençlik - Galatasaray HDI Sigorta

16.30 Gebze Bld. - Spor Toto

16.30 İBB Spor - Alanya Bld.

19.00 Halkbank - Altekma

BAKAN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de bir dizi programa katılacak.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Basketbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ve Basketbol Müsabakaları Bugün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı
Balıkesir’de meydana gelen deprem Bursa’da işyerinin kamerasına böyle yansıdı Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 03:43:33. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig ve Basketbol Müsabakaları Bugün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.