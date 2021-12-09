Üye Girişi
Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak - Son Dakika

Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak

09.12.2021 11:17
Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta yapılacak Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem maddesi olarak masaya yatırılacak.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta yapılacak Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem maddesi olarak masaya yatırılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'den rejim ile askeri muhalefet heyetleri hazır bulunacak.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler (BM) özel heyeti başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak.

BM himayesinde Cenevre'de yürütülen Suriye Anayasa Komitesi müzakere sürecine ivme kazandırmak amacıyla görüşmelerde ana gündem maddesi komite çalışmaları olacak.

Bunun yanı sıra taraflar, Suriye'deki güncel durum, gerginliği azaltma bölgelerinde daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde sükuneti koruma görevlerini de masaya yatıracak.

Görüşmeler kapsamında garantör ülke heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık'ta gerçekleşecek görüşmelerde taraflar ikili ve üçlü toplantılarda bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ana oturum yapılmayacak. Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinin sonuç bildirisi resmi kaynaklarda yayımlanacak.

Kazakistan, Anayasa, Aralık, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı 11:11 Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! 10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Son Dakika Haberleri
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
Beşiktaş ve Pjanic arasında ipler tamamen koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı Beşiktaş ve Pjanic arasında ipler tamamen koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı         
11:16
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi         
10:58
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:24:17. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye konulu 17. Astana Görüşmelerinde ana gündem Anayasa Komitesi olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement