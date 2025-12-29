Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı - Son Dakika
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

29.12.2025 22:18
Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törenle, iki sıfırı atılan yeni banknotlar kamuoyuna tanıtıldı. Ekonomik istikrar ve şeffaflık hedefiyle hazırlanan yeni paranın, mevcut banknotların yerini kademeli olarak alacağı ve geçiş sürecinin 90 gün içinde tamamlanacağı açıklandı. Yeni banknotlarda Emevi Camii süslemelerinden esinlenen sekiz köşeli yıldız ile Şam gülü, pamuk, zeytin, karadut, turunçgil ve başak figürlerine yer verilerek ülkenin tarihi mirası ve üretime verilen önem vurgulandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Konferanslar Sarayı'nda yeni Suriye banknotlarının tanıtımı için resmi bir tören düzenlendi. Törenle birlikte ülkede para değişim süreci resmen başlatıldı.

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKEÇİSİ DE TÖRENE KATILDI

Yeni banknotların tanıtıldığı programa, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın yanı sıra Suriye devlet erkanı katıldı. Yetkililer, mevcut banknotların kademeli olarak tedavülden kaldırılacağını ve yeni paraya geçişin belirlenen takvim çerçevesinde yapılacağını açıkladı.

"PARANIN DEĞERİ DEĞİŞMİYOR, SADECE SIFIRLAR KALDIRILIYOR"

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törende yaptığı konuşmada yeni banknotların ekonomik istikrarı güçlendirme, şeffaflığı artırma ve para politikalarını yeniden yapılandırma hedefiyle piyasaya sürüldüğünü söyledi. Husri, "Paranın değerini değiştirmiyoruz, sadece sıfırları kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin ilk amacının işlemleri sadeleştirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Husri, ikinci hedefin ise para arzını kontrol altına almak ve piyasalardaki fiili dolaşım değerini düzenlemek olduğunu vurguladı.

Husri, yeni banknotların dijital ödeme altyapısı ile bankacılık sistemi reformlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını ifade etti. Para değişiminin döviz kuruna doğrudan bir etkisinin olmayacağını belirten Husri, amaçlarının halkı yeniden Suriye lirası kullanımına yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

GEÇİŞ SÜRECİ 90 GÜN

Para değişim sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıklayan Husri, ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin uzatılabileceğini kaydetti. Geçiş döneminde fiyatların hem eski hem de yeni banknotlar üzerinden etiketleneceği bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Husri, yapılan düzenlemenin enflasyon artışı ya da fiyat yükselişine yol açacak bir zemin oluşturmadığını da sözlerine ekledi.

ÜRETİME VURGU

Tanıtılan 6 farklı banknotta, ülkenin başlıca tarım ürünleri yer aldı. Devrimden bu yana değeri yüzde 30 artan yeni Suriye Lirası'ndan iki '0' atıldı. Böylece 100 Suriye Lirası 1 Suriye Lirası oldu. Ayrıca Emevi Camii'nin süslemelerinde yer alan ve Emevi Devleti'ni sembolize eden sekiz köşeli yıldız figürü de dikkat çekti. Banknotlarda ayrıca Şam gülü, pamuk, zeytin, karadut, turunçgil ve başak figürleri yer aldı. Figürler üretime verilen önemi ortaya koydu.

Kaynak: AA

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    BİZDE HEP ATATÜRK VAR BİRAZDA BAŞKA BİR PADİŞAH KOYUN 1 1 Yanıtla
  • Argan Çınar Argan Çınar:
    iyi de bize ne bu haberden bize ne faydası var haber olsun da ne yazarsasiz yazın derdindesiniz 2 0 Yanıtla
