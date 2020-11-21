Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı

21.11.2020 18:23
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı, System.String[]

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında başkent Riyad'da başladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında başkent Riyad'da başladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Zirve'de eşi görülmemiş bir küresel durgunluğa neden olan Covid-19 salgını ile nasıl başa çıkılacağı ve salgının kontrol altına alınmasının ardından toparlanmanın nasıl yönetileceğinin tartışılması bekleniyor. Zirve hazırlıklarına katılan üst düzey bir G20 yetkilisi, "Ana tema, pandemiyi ele almak için küresel işbirliğini artırmak olacak" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeni ile liderlerin video konferans üzerinden katıldığı zirveye, Türkiye, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu katılıyor.

Zirvenin dönem başkanlığını yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz açılış konuşmasında, aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 ile mücadele araçlarına eşit erişim ihtiyacına vurgu yaparak, "Covid-19 için aşılar ve teşhis araçları geliştirmede kaydedilen ilerleme konusunda iyimser olsak da tüm insanlara bu araçları uygun fiyatlı ve eşit erişim koşullar altında sunmak için çalışmalıyız. Aynı zamanda, gelecekteki herhangi bir pandemiye daha iyi hazırlanmalıyız" dedi.

Gençlerin toplumda ve iş hayatında daha fazla yer alması için iş imkanlarının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Selman, "Küresel ekonomiyi desteklemeye devam etmeliyiz ve ticaretin ve insanların hareketliliğini kolaylaştırmak için ekonomilerimizi ve sınırlarımızı yeniden açmalıyız" dedi.

(İHA)

Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Riyad, G-20, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir
Vodafone Park'ta kritik mücadele! İki takımın da ilk 11'i belli oldu Vodafone Park'ta kritik mücadele! İki takımın da ilk 11'i belli oldu         
17:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti Baba yüreği! Bisiklet kazasında yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti         
17:07
AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar         
16:33
Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler         
16:04
Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı         
15:30
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı         
14:23
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 18:40:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei